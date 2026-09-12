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Унаслідок російських авіаударів на Запоріжжі пошкоджено пожежно-рятувальний підрозділ

Російські війська завдали удару авіабомбами по одному з населених пунктів Запорізької області.

Унаслідок російських авіаударів на Запоріжжі пошкоджено пожежно-рятувальний підрозділ
наслідки авіаудару РФ у Запорізькій області
Фото: ДСНС України

Уночі російські війська атакували один із населених пунктів Запорізької області авіабомбами. Внаслідок удару пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу, автоцистерни та особистий транспорт рятувальників.

Про це повідомляє ДСНС України.

Унаслідок авіаудару в будівлі зафіксували руйнування, вибиті двері, в’їзні ворота та вікна.

Крім того, пошкоджено автоцистерни та особистий транспорт надзвичайників.

Під час російської атаки особовий склад підрозділу перебував в укритті. Серед рятувальників постраждалих немає.

У ДСНС наголосили, що рятувальники продовжують виконувати свої завдання попри російські атаки.

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