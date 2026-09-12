Унаслідок російських авіаударів на Запоріжжі пошкоджено пожежно-рятувальний підрозділ

Уночі російські війська атакували один із населених пунктів Запорізької області авіабомбами. Внаслідок удару пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу, автоцистерни та особистий транспорт рятувальників.
Про це повідомляє ДСНС України.
Унаслідок авіаудару в будівлі зафіксували руйнування, вибиті двері, в’їзні ворота та вікна.
Крім того, пошкоджено автоцистерни та особистий транспорт надзвичайників.
Під час російської атаки особовий склад підрозділу перебував в укритті. Серед рятувальників постраждалих немає.
У ДСНС наголосили, що рятувальники продовжують виконувати свої завдання попри російські атаки.
- Росіяни вночі атакували безпілотниками Запоріжжя, у приватному секторі було зафіксовано влучання у житловий будинок. Є загиблі.