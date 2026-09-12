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Росіяни атакували Корабельний район Херсона, є поранені

Постраждали 49-річна жінка та 51-річний чоловік.

Росіяни атакували Корабельний район Херсона, є поранені
Фото: Ольга Чернишова

Російські війська вранці атакували з безпілотника Корабельний район Херсона. Внаслідок удару постраждали двоє місцевих жителів – 49-річна жінка та 51-річний чоловік. 

Про це повідомила Херсонська ОВА.

У постраждалих діагностували вибухові травми, контузії та гостру реакцію на стрес. Чоловік також дістав осколкові поранення спини.

Медики надали потерпілим необхідну допомогу. За інформацією Херсонської ОВА, надалі вони лікуватимуться амбулаторно.

Російські війська продовжують атакувати Херсон та населені пункти області із застосуванням ударних безпілотників.

  • Минулої доби російські війська атакували Херсонщину авіацією, безпілотниками та артилерією. 18 людей дістали поранення, пошкоджено 15 багатоповерхівок та 20 приватних будинків.
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