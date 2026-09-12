Росіяни атакували Корабельний район Херсона, є поранені

Медики надали потерпілим необхідну допомогу. За інформацією Херсонської ОВА, надалі вони лікуватимуться амбулаторно.

У постраждалих діагностували вибухові травми, контузії та гостру реакцію на стрес. Чоловік також дістав осколкові поранення спини.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

Російські війська вранці атакували з безпілотника Корабельний район Херсона. Внаслідок удару постраждали двоє місцевих жителів – 49-річна жінка та 51-річний чоловік.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies