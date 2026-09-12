У Харкові уламок російського дрона впав на території дитячого садка

Ворог сьогодні атакував Салтівський та Шевченківський райони Харкова.
У Салтівському районі уламок російського безпілотника впав на території дитячого садка, повідомив міський голова Ігор Терехов.
“Зафіксовано падіння ворожого БПЛА на території дитячого виховного закладу у Салтівському районі”, – зазначив він.
За словами мера, наслідки атаки уточнюють.
Окрім того, очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов інформує, що у Шевченківському районі міста зафіксовано падіння ворожого БпЛА на території лісопарку. Про постраждалих не повідомляють.
- Раніше стало відомо, що російські війська вранці атакували FPV-дроном житлову п’ятиповерхівку в селищі Старий Салтів Чугуївського району Харківської області. Постраждала 68-річна жінка.