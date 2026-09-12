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У Харкові уламок російського дрона впав на території дитячого садка

Також зафіксовано падіння ворожого БпЛА на території лісопарку у місті.

У Харкові уламок російського дрона впав на території дитячого садка
Фото: espreso.tv

Ворог сьогодні атакував Салтівський та Шевченківський райони Харкова.

У Салтівському районі уламок російського безпілотника впав на території дитячого садка, повідомив міський голова Ігор Терехов.

“Зафіксовано падіння ворожого БПЛА на території дитячого виховного закладу у Салтівському районі”, – зазначив він. 

За словами мера, наслідки атаки уточнюють.

Окрім того, очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов інформує, що у Шевченківському районі міста зафіксовано падіння ворожого БпЛА на території лісопарку. Про постраждалих не повідомляють.

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