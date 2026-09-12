РФ атакувала FPV-дроном багатоповерхівку на Харківщині, є постраждала

Російські війська вранці атакували FPV-дроном житлову п’ятиповерхівку в селищі Старий Салтів Чугуївського району Харківської області. Постраждала 68-річна жінка.
Про це повідомляє ДСНС України.
Російський FPV-дрон влучив у балкон квартири на другому поверсі житлового будинку. Унаслідок удару виникла пожежа — загорілися два балкони та кімната квартири.
У момент атаки в оселі перебувала 68-річна жінка. Вона отримала гостру реакцію на стрес.
Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце та ліквідували пожежу.
- Російські війська протягом минулої доби обстрілювали Харків та сім населених пунктів Харківської області. Унаслідок атаки на Харків загинув 32-річний чоловік, ще один чоловік дістав поранення.