РФ атакувала FPV-дроном багатоповерхівку на Харківщині, є постраждала

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Російські війська вранці атакували FPV-дроном житлову п’ятиповерхівку в селищі Старий Салтів Чугуївського району Харківської області. Постраждала 68-річна жінка.

Про це повідомляє ДСНС України.

Російський FPV-дрон влучив у балкон квартири на другому поверсі житлового будинку. Унаслідок удару виникла пожежа — загорілися два балкони та кімната квартири.

У момент атаки в оселі перебувала 68-річна жінка. Вона отримала гостру реакцію на стрес.

Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце та ліквідували пожежу.