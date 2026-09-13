На Сумщині за добу постраждали шестеро людей, серед них 6-місячна дитина

Унаслідок російських обстрілів Сумської області протягом минулої доби постраждали шестеро мирних жителів, серед них – 6-місячна дитина.
Про це повідомили у Сумській ОВА.
У Середино-Будській громаді внаслідок влучання російського дрона в житловий будинок травмувалися 50-річний чоловік та 53-річна жінка. Ще 44-річний чоловік отримав травму через мінометний обстріл.
У Кролевецькій громаді внаслідок влучання БпЛА поранено 6-місячну дитину.
У Конотопській громаді через атаку російського безпілотника поранено 74-річного чоловіка, ще 75-річна жінка постраждала.
З ранку 12 до ранку 13 вересня 2026 року російські війська здійснили майже 100 обстрілів 23 населених пунктів у 17 територіальних громадах Сумщини.
Найбільше атак зафіксували у Сумському, Шосткинському та Конотопському районах.
Під ударами були Сумська, Білопільська, Юнаківська, Краснопільська, Миропільська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Хутір-Михайлівська, Глухівська, Новослобідська, Кролевецька, Конотопська, Путивльська, Дубов’язівська, Великописарівська та Тростянецька громади.
Російські війська застосовували міномети, артилерію, FPV-дрони, ударні БпЛА та керовані авіаційні бомби.
У Середино-Будській громаді знищено житлові будинки та господарські споруди, пошкоджено приватні домоволодіння, об’єкти цивільної інфраструктури та нежитлові приміщення.
У Сумській громаді пошкоджено автомобіль.
У Кролевецькій та Шалигинській громадах пошкоджено приватні житлові будинки.
У Хутір-Михайлівській, Глухівській та Конотопській громадах зазнали пошкоджень об’єкти цивільної інфраструктури. У Конотопській громаді також пошкоджено приватний будинок, гараж та автомобіль.
У Зноб-Новгородській громаді внаслідок попередніх російських обстрілів зруйновано житлові будинки.
За даними Сумської ОВА, повітряна тривога в області протягом доби сумарно тривала 24 години.