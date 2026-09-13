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На Сумщині за добу постраждали шестеро людей, серед них 6-місячна дитина

Повітряна тривога в області протягом доби сумарно тривала 24 години.

На Сумщині за добу постраждали шестеро людей, серед них 6-місячна дитина
наслідки російських атак
Фото: Нацполіція Сумської області

Унаслідок російських обстрілів Сумської області протягом минулої доби постраждали шестеро мирних жителів, серед них – 6-місячна дитина.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

У Середино-Будській громаді внаслідок влучання російського дрона в житловий будинок травмувалися 50-річний чоловік та 53-річна жінка. Ще 44-річний чоловік отримав травму через мінометний обстріл.

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У Кролевецькій громаді внаслідок влучання БпЛА поранено 6-місячну дитину.

У Конотопській громаді через атаку російського безпілотника поранено 74-річного чоловіка, ще 75-річна жінка постраждала.

З ранку 12 до ранку 13 вересня 2026 року російські війська здійснили майже 100 обстрілів 23 населених пунктів у 17 територіальних громадах Сумщини.

Найбільше атак зафіксували у Сумському, Шосткинському та Конотопському районах.

Під ударами були Сумська, Білопільська, Юнаківська, Краснопільська, Миропільська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Хутір-Михайлівська, Глухівська, Новослобідська, Кролевецька, Конотопська, Путивльська, Дубов’язівська, Великописарівська та Тростянецька громади.

Російські війська застосовували міномети, артилерію, FPV-дрони, ударні БпЛА та керовані авіаційні бомби.

У Середино-Будській громаді знищено житлові будинки та господарські споруди, пошкоджено приватні домоволодіння, об’єкти цивільної інфраструктури та нежитлові приміщення.

У Сумській громаді пошкоджено автомобіль.

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У Кролевецькій та Шалигинській громадах пошкоджено приватні житлові будинки.

У Хутір-Михайлівській, Глухівській та Конотопській громадах зазнали пошкоджень об’єкти цивільної інфраструктури. У Конотопській громаді також пошкоджено приватний будинок, гараж та автомобіль.

У Зноб-Новгородській громаді внаслідок попередніх російських обстрілів зруйновано житлові будинки.

За даними Сумської ОВА, повітряна тривога в області протягом доби сумарно тривала 24 години.

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