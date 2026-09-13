На Донеччині внаслідок російського терору троє людей загинули, 11 поранених

Троє людей загинули через атаку РФ по Краматорську.

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У Донецькій області внаслідок російських обстрілів за минулу добу загинули троє цивільних жителів, ще 11 людей отримали поранення.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, 12 вересня російські війська вбили трьох жителів Донеччини у Краматорську. Ще 11 людей в області дістали поранення.

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Від початку повномасштабного вторгнення Росії на Донеччині загинули 4299 цивільних, ще 10 433 людини були поранені.

Інформація подана подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Фото: Донецька ОВА

Всього за добу росіяни 32 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 544 людини, у тому числі 48 дітей.

Покровський район. У Білозерському зруйновано 2 триповерхівки, ще 2 пошкоджено.

Краматорський район. У Слов'янську поранено 4 людини, пошкоджено адмінбудівлю. У Краматорську 3 людини загинули і 5 поранені, пошкоджено 4 багатоповерхівки і автівку. В Очеретиному Олександрівської громади пошкоджено адмінбудівлю, у Петрівці Другій — крамницю. У Веселій Горі Новодонецької громади пошкоджено приватний будинок і гараж. У Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено авто.