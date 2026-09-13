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У Херсоні та області російські дрони атакували цивільеих, є загиблий та поранені

У селі Милове через атаку РФ загинув цивільний.

У Херсоні та області російські дрони атакували цивільеих, є загиблий та поранені
Фото: Марина Савченко

На Херсонщині російські війська вранці 13 вересня атакували цивільне населення безпілотниками. Внаслідок ударів загинув 71-річний чоловік, ще двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляють Херсонська ОВА та прокуратура.

Близько 05:30 російські військові атакували дроном село Милове. Внаслідок удару загинув 71-річний місцевий житель.

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За фактом загибелі людини Бериславська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини – ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять невідкладні слідчі дії та документують наслідки російської атаки на цивільне населення Херсонщини.

Також з самого ранку російські війська атакували безпілотниками двох чоловіків у Корабельному районі Херсона.

Внаслідок дронового удару постраждали 34- та 36-річні чоловіки. Медики діагностували у них вибухові та закриті черепно-мозкові травми, контузії та осколкові поранення.

Бригади екстреної медичної допомоги доставили постраждалих до лікарні. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

Минулої доби російські війська продовжували тероризувати Херсонщину авіацією, ударними дронами та артилерією.  Дев'ятеро людей поранені.

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