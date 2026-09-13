На Кубані після атаки дронів загорівся НПЗ, у Нижньокамську горить підприємство

У міноборони РФ завили про нібито збиття 389 БпЛА.

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У місті Слов'янськ-на-Кубані Краснодарського краю Росії після нічної атаки безпілотників виникла пожежа на нафтопереробному заводі. Про це повідомляє ASTRA.

У мережі поширюються відео, на яких видно заграву над територією НПЗ. Водночас російська влада офіційно не повідомляла про ураження підприємства.

Зазначається, що нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані вже зазнавав атаки у червні. Тоді на підприємстві також виникла пожежа.

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Цієї ж ночі безпілотники дісталися Нижньокамська в Республіці Татарстан.

Місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів, проліт безпілотників та роботу російської ППО.

Мер Нижньокамська Радмір Бєляєв заявив про пожежу на "одному з підприємств міста". За даними ASTRA, ймовірно, йдеться про підприємство, пов'язане з нафтопереробною галуззю.

У Нижньокамську розташовані кілька великих підприємств паливно-енергетичного та нафтохімічного сектору, зокрема АТ "ТАНЕКО" ("Татнафта"), НПЗ АТ "ТАИФ-НК" та ПАТ "Нижнекамскнефтехим".

У міноборони РФ завили про нібито збиття російською ППО 389 БпЛА.