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У Тернополі через атаку ворожих дронів постраждала людина

Пошкоджено об`єкт транспортної інфраструктури та промислове приміщення.

У Тернополі через атаку ворожих дронів постраждала людина
Дим над містом
Фото: Суспільне

Російські дрони уранці 13 вересня атакували Тернопіль ударними безпілотниками. Сили ППО збили більшість БпЛА.

Про це повідомив очільник Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

"Тернопіль зазнав атаки ворожих БПЛА. Силами ППО вдалося відбити більшість з них. Уражено об`єкт транспортної інфраструктури та промислове приміщення", – ідеться у повідомленні. 

На місці працювали рятувальники ДСНС, пожежу вже ліквідували.

Наразі відомо про одного постраждалого, йому надають необхідну допомогу.

Мешканців закликали не поширювати фото та відео з місця падіння уламків.

  • Від ранку 13 вересня російські війська атакують західні області України. ППО працювала на Хмельниччині, Тернопільщині, Прикарпатті та Львівщині.

Що відомо про обстріли

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