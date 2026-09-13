У Тернополі через атаку ворожих дронів постраждала людина

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Російські дрони уранці 13 вересня атакували Тернопіль ударними безпілотниками. Сили ППО збили більшість БпЛА.

Про це повідомив очільник Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

"Тернопіль зазнав атаки ворожих БПЛА. Силами ППО вдалося відбити більшість з них. Уражено об`єкт транспортної інфраструктури та промислове приміщення", – ідеться у повідомленні.

На місці працювали рятувальники ДСНС, пожежу вже ліквідували.

Наразі відомо про одного постраждалого, йому надають необхідну допомогу.

Мешканців закликали не поширювати фото та відео з місця падіння уламків.

Від ранку 13 вересня російські війська атакують західні області України. ППО працювала на Хмельниччині, Тернопільщині, Прикарпатті та Львівщині.

Що відомо про обстріли

На Хмельниччині через падіння ворожого дрона пожежа виникла на території підприємства. Без постраждалих.

На Львівщині відомо про влучання у Стрию. Там пошкоджені господарські та житлові будівлі біля вокзалу, а також у господарська будівлю школи в районі Нового світу.