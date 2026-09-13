ГУР спільно із Силами оборони уразили НПЗ "Славянск-ЕКО" на Кубані

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ГУР та Сили оборони України 13 вересня уразили нафтопереробний завод «Славянск-ЕКО» у місті Слов’янськ-на-Кубані Краснодарського краю Росії.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Операцію провели оператори Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем ГУР спільно із Силами оборони в межах deepstrike-операції.

За даними розвідки, уражено ключову установку переробки нафти та резервуарний парк підприємства.

Після атаки на території НПЗ спалахнула масштабна пожежа. Густий дим і заграву було видно за десятки кілометрів.