ГУР спільно із Силами оборони уразили НПЗ "Славянск-ЕКО" на Кубані

ГУР та Сили оборони України 13 вересня уразили нафтопереробний завод «Славянск-ЕКО» у місті Слов’янськ-на-Кубані Краснодарського краю Росії.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
Операцію провели оператори Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем ГУР спільно із Силами оборони в межах deepstrike-операції.
За даними розвідки, уражено ключову установку переробки нафти та резервуарний парк підприємства.
Після атаки на території НПЗ спалахнула масштабна пожежа. Густий дим і заграву було видно за десятки кілометрів.
- Раніше повідомлялося, що після атаки БпЛА на Кубані пожежа виникла на НПЗ. Також у Нижньокамську горить підприємство