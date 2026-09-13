Росіяни знову атакували Одесу (оновлено)

Російські окупанти знову атакували Одесу, там пошкоджені житлові будинки.
Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.
"Одеса знову під ворожою атакою. Пошкоджені житлові будинки. Перебувайте у безпечних місцях", – йдеться у повідомленні.
Пізніше Лисак повідомив про 5 постраждалих внаслідок масованої ворожої атаки на Одесу.
Є руйнування житлового сектору в декількох районах міста.
Усі наслідки зʼясовують.
- В Одесі завершили аварійно-рятувальні роботи у 25-поверховому житловому будинку, який постраждав унаслідок російської атаки 12 вересня. Унаслідок удару загинули двоє людей, ще 25 отримали поранення.