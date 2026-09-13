Росіяни знову атакували Одесу (оновлено)

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Російські окупанти знову атакували Одесу, там пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.

"Одеса знову під ворожою атакою. Пошкоджені житлові будинки. Перебувайте у безпечних місцях", – йдеться у повідомленні.

Пізніше Лисак повідомив про 5 постраждалих внаслідок масованої ворожої атаки на Одесу.

Є руйнування житлового сектору в декількох районах міста.

Усі наслідки зʼясовують.