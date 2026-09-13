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МЗС Естонії: російська атака ускладнила перетин кордону з Польщею

Після візиту до України команда глави МЗС Естонії прямувала до Польщі.

МЗС Естонії: російська атака ускладнила перетин кордону з Польщею
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна
Фото: Facebook/Margus Tsahkna

Російська атака на Україну в ніч проти 13 вересня ускладнила команді міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкни перетин українсько-польського кордону. 

Про це він повідомив у соцмережі X.

За словами Цахкни, після візиту до України його команда прямувала до Польщі, однак через наслідки російської атаки виникли труднощі з перетином кордону.

"Навіть коли ми залишаємо Україну, наслідки російської агресії залишаються відчутними",  – зазначив естонський міністр.

Він наголосив, що російська війна впливає не лише на повсякденне життя українців, а й на пересування та логістику на кордоні з країнами Євросоюзу.

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