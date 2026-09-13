МЗС Естонії: російська атака ускладнила перетин кордону з Польщею

Російська атака на Україну в ніч проти 13 вересня ускладнила команді міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкни перетин українсько-польського кордону.
Про це він повідомив у соцмережі X.
За словами Цахкни, після візиту до України його команда прямувала до Польщі, однак через наслідки російської атаки виникли труднощі з перетином кордону.
"Навіть коли ми залишаємо Україну, наслідки російської агресії залишаються відчутними", – зазначив естонський міністр.
Він наголосив, що російська війна впливає не лише на повсякденне життя українців, а й на пересування та логістику на кордоні з країнами Євросоюзу.
- Маргус Цахкна перебував у Києві в межах візиту представників країн Північної Європи та Балтії у форматі NB8.
- У ніч проти 13 вересня РФ здійснила масовану атаку на західні області України. Повітряні сили повідомляли про 453 запущені БпЛА, з яких 409 були збиті. Влучання зафіксували на 13 локаціях.