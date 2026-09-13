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Сили оборони уразили місця запуску дронів та засоби розвідки РФ

На Брянщині уражено радіолокаційну станцію супроводження цілей.

Сили оборони уразили місця запуску дронів та засоби розвідки РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

12 вересня та в ніч на 13 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російських військ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"12 вересня та в ніч на 13 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів противника", – ідеться у повідомленні.

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В окупованому Донецьку уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА окупантів.

У районах Залізного Порту, Скадовська Херсонської області, Чорноморського та Оленівки на ТОТ Криму уражено наземні ретранслятори, призначені для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера". Також в Оленівці уражено антенний комплекс противника.

На Брянщині, у районі населеного пункту Рьовни уражено радіолокаційну станцію супроводження цілей, а поблизу Речиці - місце зберігання озброєння та військової техніки противника.

Робота по ключових військових цілях російського агресора триває.

  • У ніч проти 13 вересня Сили оборони України уразили нафтопереробний завод "Славянский" у Слов’янську-на-Кубані Краснодарського краю РФ та НПЗ "Танеко" в Нижньокамську у Татарстані. 
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