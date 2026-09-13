На Донеччині росіяни атакували пожежну частину: поранені четверо рятувальників

Російські війська атакували безпілотником пожежно-рятувальний підрозділ на Донеччині. Внаслідок удару поранені четверо рятувальників.
Про це повідомила ДСНС України.
Ворожий дрон влучив у фасад будівлі пожежно-рятувальної частини.
"Окупанти знають, хто працює в цих стінах. Знають, що саме ці люди першими виїжджають туди, де пролунали вибухи, гасять пожежі, розбирають завали та рятують тих, хто опинився під ударом", – ідеться у повідомленні.
- Російські війська атакували Житомирщину безпілотниками, є влучання. Внаслідок атак загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення. Пошкоджені АЗС та залізнична інфраструктура.
- Основний напрямок російських обстрілів 13 вересня західні області України. Під атакою РФ опинився прикордонний регіон на Волині. Там горіла АЗС біля ПП "Ягодин".
- Також за два кілометри від кордону з Польщею російські війська завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда.