На Донеччині росіяни атакували пожежну частину: поранені четверо рятувальників

Російські війська атакували безпілотником пожежно-рятувальний підрозділ на Донеччині. Внаслідок удару поранені четверо рятувальників.

Про це повідомила ДСНС України.

Ворожий дрон влучив у фасад будівлі пожежно-рятувальної частини.

"Окупанти знають, хто працює в цих стінах. Знають, що саме ці люди першими виїжджають туди, де пролунали вибухи, гасять пожежі, розбирають завали та рятують тих, хто опинився під ударом", – ідеться у повідомленні.

Російські війська атакували Житомирщину безпілотниками, є влучання. Внаслідок атак загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення. Пошкоджені АЗС та залізнична інфраструктура.

Основний напрямок російських обстрілів 13 вересня західні області України. Під атакою РФ опинився прикордонний регіон на Волині. Там горіла АЗС біля ПП "Ягодин".