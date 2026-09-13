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На Донеччині росіяни атакували пожежну частину: поранені четверо рятувальників

Дрон влучив у фасад будівлі пожежно-рятувальної частини.

На Донеччині росіяни атакували пожежну частину: поранені четверо рятувальників
Фото: ДСНС України

Російські війська атакували безпілотником пожежно-рятувальний підрозділ на Донеччині. Внаслідок удару поранені четверо рятувальників.

Про це повідомила ДСНС України.

Ворожий дрон влучив у фасад будівлі пожежно-рятувальної частини.

"Окупанти знають, хто працює в цих стінах. Знають, що саме ці люди першими виїжджають туди, де пролунали вибухи, гасять пожежі, розбирають завали та рятують тих, хто опинився під ударом", – ідеться у повідомленні.

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