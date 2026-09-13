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Російські окупанти атакували цивільне авто у Краматорську: двоє людей загинули, шестеро поранені

Пізніше РФ скинула авіабомби на місто, шестеро людей постраждали.

Російські окупанти атакували цивільне авто у Краматорську: двоє людей загинули, шестеро поранені
Фото: Донецька ОВА

У Краматорську Донецької області внаслідок російського удару по цивільному авто загинули двоє людей, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, російські війська цілеспрямовано атакували цивільний автомобіль, який рухався центром міста.

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"Знову і знову росіяни доводять, що прийшли сюди вбити всіх, до кого зможуть дотягнутися. Кожен день на Донеччині – це смертельна небезпека!" – наголосив Філашкін.

На місці працюють усі відповідальні служби. Наразі встановлюють остаточні наслідки удару.

Крім того, вже о 10:55 армія РФ скинула на місто 4 авіабомби "ФАБ-250" з УМПК. Станом на зараз відомо про 6 поранених. Остаточні наслідки встановлюються.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України), повідомили у прокуратурі.

"Закликаю всіх донеччан, а особливо сім'ї з дітьми: евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!" – закликав Філашкін.

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