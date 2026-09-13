На Вінниччині через атаку російських дронів є пошкодження цивільної і залізничної інфраструктури

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Російські дрони атакували Вінницьку область, є пошкодження. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Про це повідомляє очільниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна.

"Внаслідок ворожої атаки на Вінниччині є влучання в об’єкт цивільної інфраструктури. На місцях працюють відповідні служби. Інформація щодо наслідків уточнюється", – ідеться у повідомленні.

Пізніше стало відомо, що ворог атакував об’єкт залізничної інфраструктури на Вінниччині.

Внаслідок влучання виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Загиблих та постраждалих немає.

Атака РФ 13 вересня

Уранці 13 вересня внаслідок атаки російського безпілотника було пошкоджено АЗС біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин—Дорогуськ" на кордоні з Польщею. Через падіння уламків загорілися приміщення АЗС та кілька вантажівок, припаркованих поруч.

Також за два кілометри від кордону з Польщею, російські війська завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда.

На Хмельниччині через падіння ворожого дрона пожежа виникла на території підприємства. Без постраждалих.

На Львівщині відомо про влучання у Стрию. Там пошкоджені господарські та житлові будівлі біля вокзалу, а також у господарська будівлю школи в районі Нового світу.

На Прикарпатті через атаку РФ відомо про потерпілого. Пошкоджено промисловий об’єкт.