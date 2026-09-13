На Вінниччині через атаку російських дронів є пошкодження цивільної і залізничної інфраструктури

Російські дрони атакували Вінницьку область, є пошкодження. Інформація щодо наслідків уточнюється.
Про це повідомляє очільниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна.
"Внаслідок ворожої атаки на Вінниччині є влучання в об’єкт цивільної інфраструктури. На місцях працюють відповідні служби. Інформація щодо наслідків уточнюється", – ідеться у повідомленні.
Пізніше стало відомо, що ворог атакував об’єкт залізничної інфраструктури на Вінниччині.
Внаслідок влучання виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Загиблих та постраждалих немає.
Атака РФ 13 вересня
- Уранці 13 вересня внаслідок атаки російського безпілотника було пошкоджено АЗС біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин—Дорогуськ" на кордоні з Польщею. Через падіння уламків загорілися приміщення АЗС та кілька вантажівок, припаркованих поруч.
- Також за два кілометри від кордону з Польщею, російські війська завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда.
- На Хмельниччині через падіння ворожого дрона пожежа виникла на території підприємства. Без постраждалих.
- На Львівщині відомо про влучання у Стрию. Там пошкоджені господарські та житлові будівлі біля вокзалу, а також у господарська будівлю школи в районі Нового світу.
- На Прикарпатті через атаку РФ відомо про потерпілого. Пошкоджено промисловий об’єкт.
- У Тернополі уражено об`єкт транспортної інфраструктури та промислове приміщення. Є поранений.