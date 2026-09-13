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На Вінниччині через атаку російських дронів є пошкодження цивільної і залізничної інфраструктури

Інформація щодо наслідків уточнюється.

На Вінниччині через атаку російських дронів є пошкодження цивільної і залізничної інфраструктури
Ліквідація наслідків атаки
Фото: Наталія Заболотна в Telegram

Російські дрони атакували Вінницьку область, є пошкодження. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Про це повідомляє очільниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна

"Внаслідок ворожої атаки на Вінниччині є влучання в об’єкт цивільної інфраструктури. На місцях працюють відповідні служби. Інформація щодо наслідків уточнюється", – ідеться у повідомленні.

Пізніше стало відомо, що ворог атакував об’єкт залізничної інфраструктури на Вінниччині. 

Внаслідок влучання виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Загиблих та постраждалих немає.

Атака РФ 13 вересня

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