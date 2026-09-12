Дрон залетів у повітряний простір Молдови: польоти тимчасово обмежували

Безпілотник помітив прикордонний патруль, а потім він зник з радарів.

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У Молдові 12 вересня зафіксували безпілотник, який увійшов у повітряний простір з боку України. Через загрозу для цивільної авіації влада тимчасово обмежила польоти в північній та центральній частинах країни.

Про це повідомили в Оперативній службі повітряних операцій Національної армії Молдови, інформує TV8.

Об'єкт виявили о 15:26. Прикордонний патруль також помітив безпілотник поблизу села Васілкеу. Дрон пролетів над територією країни, після чого зник із радарів поблизу населеного пункту Баксани.

О 16:03 його знову зафіксували в районі села Куконештій-Ной Єдинецького району. Для гарантування безпеки цивільних польотів влада тимчасово закрила повітряний простір над північними та центральними районами.

Центральну зону відкрили о 16:20, а північну – о 16:30. Після цього польоти відновили, однак через запроваджені обмеження можливі затримки авіарейсів.

Окремо через оголошення повітряної тривоги на території України тимчасово припиняли роботу вісім пунктів пропуску на півночі Молдови.