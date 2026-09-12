Дрон залетів у повітряний простір Молдови: польоти тимчасово обмежували

У Молдові 12 вересня зафіксували безпілотник, який увійшов у повітряний простір з боку України. Через загрозу для цивільної авіації влада тимчасово обмежила польоти в північній та центральній частинах країни.
Про це повідомили в Оперативній службі повітряних операцій Національної армії Молдови, інформує TV8.
Об'єкт виявили о 15:26. Прикордонний патруль також помітив безпілотник поблизу села Васілкеу. Дрон пролетів над територією країни, після чого зник із радарів поблизу населеного пункту Баксани.
О 16:03 його знову зафіксували в районі села Куконештій-Ной Єдинецького району. Для гарантування безпеки цивільних польотів влада тимчасово закрила повітряний простір над північними та центральними районами.
Центральну зону відкрили о 16:20, а північну – о 16:30. Після цього польоти відновили, однак через запроваджені обмеження можливі затримки авіарейсів.
Окремо через оголошення повітряної тривоги на території України тимчасово припиняли роботу вісім пунктів пропуску на півночі Молдови.
- 12 вересня у румунському повіті Сучава виявили безпілотник, який упав у кукурудзяному полі поблизу населеного пункту Ботошеніца-Маре. Після падіння виникла невелика пожежа та утворилася вирва діаметром близько метра і завглибшки приблизно 30 сантиметрів.