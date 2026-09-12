Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ГоловнаСвіт

Дрон залетів у повітряний простір Молдови: польоти тимчасово обмежували

Безпілотник помітив прикордонний патруль, а потім він зник з радарів.

Дрон залетів у повітряний простір Молдови: польоти тимчасово обмежували
Ілюстративне фото
Фото: TV8

У Молдові 12 вересня зафіксували безпілотник, який увійшов у повітряний простір з боку України. Через загрозу для цивільної авіації влада тимчасово обмежила польоти в північній та центральній частинах країни.

Про це повідомили в Оперативній службі повітряних операцій Національної армії Молдови, інформує TV8.

Об'єкт виявили о 15:26. Прикордонний патруль також помітив безпілотник поблизу села Васілкеу. Дрон пролетів над територією країни, після чого зник із радарів поблизу населеного пункту Баксани. 

О 16:03 його знову зафіксували в районі села Куконештій-Ной Єдинецького району. Для гарантування безпеки цивільних польотів влада тимчасово закрила повітряний простір над північними та центральними районами. 

Центральну зону відкрили о 16:20, а північну – о 16:30. Після цього польоти відновили, однак через запроваджені обмеження можливі затримки авіарейсів.

Окремо через оголошення повітряної тривоги на території України тимчасово припиняли роботу вісім пунктів пропуску на півночі Молдови.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies