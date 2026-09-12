Китай передавав Ірану супутникові знімки бази США в Йорданії перед ударом по ній

Інформація про передачу Пекіном даних з супутників може посилити напруженість між США та Китаєм напередодні запланованого саміту між президентом Трампом та китайським лідером Сі Цзіньпіном 24 вересня.

Іранські ракети «Зольфагар» на площі Азаді в Тегерані (Іран), 24 липня 2026 року.

Перед тим, як Іран в липні здійснив атаку, в результаті якої загинули троє американських військовослужбовців, Тегеран отримав від Китаю супутникові знімки бази США в Йорданії високої роздільної здатності.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела в уряді США.

Співрозмовники видання відмовилися назвати китайські структури, які надали зображення Ірану, і не заявили про пряму причетність Пекіна. Тегеран отримав зображення як до, так і після нападу.

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За словами американських чиновників, високопосадовці США порушили питання про зображення, пов'язані з нападом 17 липня, зі своїми китайськими колегами, які заперечили це та вимагали доказів.

Інформація про передачу Пекіном даних з супутників може посилити напруженість між США та Китаєм напередодні запланованого саміту між президентом Трампом та китайським лідером Сі Цзіньпіном 24 вересня.

Нагадаємо, під час атаки 17 липня іранські балістичні ракети вразили авіабазу Муваффак Салті на північному сході Йорданії, де перебували американські війська. Троє солдатів загинули, ще четверо отримали поранення. Іран також завдав ударів по пілотованих та безпілотних літальних апаратах на базі.

За словами американських чиновників, удари по базі відбулися після того, як високопосадовці Трампа місяцями попереджали своїх китайських колег, що китайські компанії надають Ірану супутникові знімки, які він може використовувати для нападів на американський персонал та активи в регіоні. Адміністрація Трампа запровадила санкції на кілька китайських компаній у травні, заявивши, що постачання супутникових знімків Ірану «загрожує американському персоналу та персоналу партнерів».

Упродовж трьох днів після липневого нападу Іран опублікував зображення високої роздільної здатності, на яких показано пошкодження трьох окремих ділянок бази.

Ще в березні цього американські медіа повідомляли, що Росія передає Ірану розвідувальну інформацію про розташування військових сил США на Близькому Сході, а також їх регіональних союзників.

У квітні Володимир Зеленський повідомив, що Росія надала Ірану супутникові розвіддані про енергосистему Ізраїлю.