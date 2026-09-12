У Греції зафіксували рекордний спалах вірусу Західного Нілу: 30 людей померли

У Греції від початку року зареєстрували 324 випадки зараження вірусом Західного Нілу — це найвищий показник за всю історію спостережень у країні. Внаслідок захворювання померли 30 людей, повідомила Національна організація громадського здоров’я Греції.
Про це пише eKathimerini з посиланням на Національну організацію громадського здоров’я Греції.
За останній тиждень у країні виявили 34 нові випадки зараження, а кількість летальних випадків зросла на шість — до 30 смертей.
У 217 пацієнтів захворювання спричинило ускладнення з боку центральної нервової системи, зокрема енцефаліт або менінгіт.
За останніми даними, 68 пацієнтів перебувають у лікарнях, із них 32 — у відділеннях інтенсивної терапії.
Випадки зараження виявили у 73 муніципалітетах у 22 регіональних одиницях Греції. Найбільше випадків припадає на регіон Аттика, до якого входять Афіни, — 56,8% від загальної кількості.
Фахівці припускають, що реальна кількість інфікованих може бути значно більшою. Це пов’язано з тим, що тяжкий перебіг захворювання розвивається менш ніж у 1% людей, які заразилися вірусом.
Водночас грецькі органи охорони здоров’я вважають, що пік нинішнього спалаху вже пройдено. Однак нові випадки можуть з’являтися як у вже уражених районах, так і в інших частинах країни.
Вірус Західного Нілу передається переважно через укуси інфікованих комарів.
Більшість людей після зараження не мають симптомів або переносять хворобу у легкій формі. Найвищий ризик тяжкого перебігу мають люди старшого віку та особи з ослабленою імунною системою.