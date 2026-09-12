У Греції зафіксували рекордний спалах вірусу Західного Нілу: 30 людей померли

У Греції цьогоріч зафіксували 324 випадки місцевого інфікування вірусом Західного Нілу, що стало історичним максимумом.

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У Греції від початку року зареєстрували 324 випадки зараження вірусом Західного Нілу — це найвищий показник за всю історію спостережень у країні. Внаслідок захворювання померли 30 людей, повідомила Національна організація громадського здоров’я Греції.

Про це пише eKathimerini з посиланням на Національну організацію громадського здоров’я Греції.

За останній тиждень у країні виявили 34 нові випадки зараження, а кількість летальних випадків зросла на шість — до 30 смертей.

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У 217 пацієнтів захворювання спричинило ускладнення з боку центральної нервової системи, зокрема енцефаліт або менінгіт.

За останніми даними, 68 пацієнтів перебувають у лікарнях, із них 32 — у відділеннях інтенсивної терапії.

Випадки зараження виявили у 73 муніципалітетах у 22 регіональних одиницях Греції. Найбільше випадків припадає на регіон Аттика, до якого входять Афіни, — 56,8% від загальної кількості.

Фахівці припускають, що реальна кількість інфікованих може бути значно більшою. Це пов’язано з тим, що тяжкий перебіг захворювання розвивається менш ніж у 1% людей, які заразилися вірусом.

Водночас грецькі органи охорони здоров’я вважають, що пік нинішнього спалаху вже пройдено. Однак нові випадки можуть з’являтися як у вже уражених районах, так і в інших частинах країни.

Вірус Західного Нілу передається переважно через укуси інфікованих комарів.

Більшість людей після зараження не мають симптомів або переносять хворобу у легкій формі. Найвищий ризик тяжкого перебігу мають люди старшого віку та особи з ослабленою імунною системою.