Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані вимагає не допустити Зорана Мамдані до заходів у річницю терактів 11 вересня
Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані вимагає не допустити Зорана Мамдані до заходів у річницю терактів 11 вересня
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
ГоловнаСвіт

Трамп заснув під час церемонії пам'яті жертв терактів 11 вересня

Замість Нью-Йорка президент поїхав у Пентагон.

Трамп заснув під час церемонії пам'яті жертв терактів 11 вересня
Дональд Трамп на церемонії у Пентагоні
Фото: EPA/UPG

Президента США Дональда Трампа звинуватили у неповазі до пам'яті людей, які загинули 25 років тому під час терактів 11 вересня, через те, що глава держави заснув під час церемонії вшанування жертв.

Як пише The Independent, під час заходів у Пентагоні Трамп справді виглядав втомленим і заплющував очі, особливо під час оголошення імен загиблих, які супроводжувалися биттям у дзвін, а також промови міністра війни Піта Геґсета.

У Білому домі журналістам відповіли, що республіканець нібито "не спав, а урочисто слухав та згадував у жалобі" жертв терактів. Проте навіть під час власного виступу Трамп виглядав незвично млявим. 

Президент зазнав критики не лише через сон під час траурної церемонії, але й через вибір місця для візиту. Усі інші нині живі колишні глави держави, а також віцепрезидент Джей Ді Венс вирушили до Нью-Йорка в меморіал на місці, де колись були зруйновані терористами башти-близнюки. 

Натомість Трамп вирішив поїхати значно ближче до Вашингтона у Пентагон. Однією з причин може бути заборона на політичні виступи, запроваджена владою Нью-Йорка під час заходів у річницю терактів. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies