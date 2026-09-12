Президента США Дональда Трампа звинуватили у неповазі до пам'яті людей, які загинули 25 років тому під час терактів 11 вересня, через те, що глава держави заснув під час церемонії вшанування жертв.

Як пише The Independent, під час заходів у Пентагоні Трамп справді виглядав втомленим і заплющував очі, особливо під час оголошення імен загиблих, які супроводжувалися биттям у дзвін, а також промови міністра війни Піта Геґсета.

У Білому домі журналістам відповіли, що республіканець нібито "не спав, а урочисто слухав та згадував у жалобі" жертв терактів. Проте навіть під час власного виступу Трамп виглядав незвично млявим.

Президент зазнав критики не лише через сон під час траурної церемонії, але й через вибір місця для візиту. Усі інші нині живі колишні глави держави, а також віцепрезидент Джей Ді Венс вирушили до Нью-Йорка в меморіал на місці, де колись були зруйновані терористами башти-близнюки.

Натомість Трамп вирішив поїхати значно ближче до Вашингтона у Пентагон. Однією з причин може бути заборона на політичні виступи, запроваджена владою Нью-Йорка під час заходів у річницю терактів.