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В Румунії виявили уламки кількох безпілотників

Один з них був з бойовою частиною, його безпечно нейтралізували.

В Румунії виявили уламки кількох безпілотників
F16 , Румунія. Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

В Румунії виявили уламки чотирьох безпілотників, деякі були з бойовою частиною.

Про це пише "Європейська правда", посилаючись на дані Міноборони Румунії.

Упродовж 11 вересня в Румунії виявили уламки БпЛА одразу у кількох місцях – в районі Констанци, прикордонного з Україною повіту Тульча та у Чорному морі. 

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Два фрагменти безпілотників знайшли на пляжі у Тульчі, ще два – вилучили у Чорному морі. 

В одному з БпЛА виявили бойову частину, уламок безпечно нейтралізували.

Про ймовірні фрагменти дрона у прибережних водах повідомили з комерційного судна, після чого їх знайшли та вилучили прикордонники. Вибухівки всередині не було.

В Міноборони Румунії вважають, що йдеться про уламки чотирьох безпілотників – серед них і дрон-перехоплювач, у якому ще залишався нерозірваний заряд. Усі уламки безпечно нейтралізували. 

Зазначається, що вранці 11 вересня Румунія підіймала винищувачі F-16 для спостереження за повітряними цілями поблизу кордону з Україною.

  • У Румунії затримали російського шпигуна за підготовку саботажу на об'єктах НАТО. Диверсант робив фото й відео військових баз НАТО, центрів зв'язку, об'єктів критичної інфраструктури, а також зафіксував українські вантажні літаки "Антонов".
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