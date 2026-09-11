В Румунії виявили уламки кількох безпілотників

Один з них був з бойовою частиною, його безпечно нейтралізували.

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В Румунії виявили уламки чотирьох безпілотників, деякі були з бойовою частиною.

Про це пише "Європейська правда", посилаючись на дані Міноборони Румунії.

Упродовж 11 вересня в Румунії виявили уламки БпЛА одразу у кількох місцях – в районі Констанци, прикордонного з Україною повіту Тульча та у Чорному морі.

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Два фрагменти безпілотників знайшли на пляжі у Тульчі, ще два – вилучили у Чорному морі.

В одному з БпЛА виявили бойову частину, уламок безпечно нейтралізували.

Про ймовірні фрагменти дрона у прибережних водах повідомили з комерційного судна, після чого їх знайшли та вилучили прикордонники. Вибухівки всередині не було.

В Міноборони Румунії вважають, що йдеться про уламки чотирьох безпілотників – серед них і дрон-перехоплювач, у якому ще залишався нерозірваний заряд. Усі уламки безпечно нейтралізували.

Зазначається, що вранці 11 вересня Румунія підіймала винищувачі F-16 для спостереження за повітряними цілями поблизу кордону з Україною.