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Саудівська Аравія призупинила роботу стратегічного нафтопроводу через напади хуситів

Нафтопровід Схід-Захід є критично важливим для експорту нафти Саудівської Аравії.

Саудівська Аравія призупинила роботу стратегічного нафтопроводу через напади хуситів

Саудівська Аравія заявила про закриття нафтопроводу Схід-Захід, який є ключовим альтернативним маршрутом до Ормузької протоки, після численних нападів хуситів.

Про це пише Bloomberg.

Міністерство енергетики країни повідомило, що трубопровід було закрито як запобіжний захід. Внаслідок нападів кілька людей постраждали, і аварійно-рятувальні бригади вживають заходів для забезпечення безпеки трубопроводу.

Останніми днями на Близькому Сході загострилися бойові дії. Єменські хусити, заявили, що вони атакували енергетичні об'єкти Саудівської Аравії в Абха, Наджрані та Джазані, тоді як США завдали ударів по іранських нафтових танкерах.

Нафтопроводи Схід-Захід виявилися критично важливими для експорту нафти Саудівської Аравії, після блокування Ормузької протоки. Нафтопровід транспортує нафту з Перської затоки до Червоного моря, де її можна завантажувати на танкери. 

  • Наслідний принц Саудівської Аравії двічі закликав Трампа завдати ударів по хуситах, - пише Axcios.Трамп відмовився, але США надаватимуть Саудівській Аравії розвідувальні дані про хуситів та інформацію для визначення цілей.
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