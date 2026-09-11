Саудівська Аравія призупинила роботу стратегічного нафтопроводу через напади хуситів

Саудівська Аравія заявила про закриття нафтопроводу Схід-Захід, який є ключовим альтернативним маршрутом до Ормузької протоки, після численних нападів хуситів.

Про це пише Bloomberg.

Міністерство енергетики країни повідомило, що трубопровід було закрито як запобіжний захід. Внаслідок нападів кілька людей постраждали, і аварійно-рятувальні бригади вживають заходів для забезпечення безпеки трубопроводу.

Останніми днями на Близькому Сході загострилися бойові дії. Єменські хусити, заявили, що вони атакували енергетичні об'єкти Саудівської Аравії в Абха, Наджрані та Джазані, тоді як США завдали ударів по іранських нафтових танкерах.

Нафтопроводи Схід-Захід виявилися критично важливими для експорту нафти Саудівської Аравії, після блокування Ормузької протоки. Нафтопровід транспортує нафту з Перської затоки до Червоного моря, де її можна завантажувати на танкери.