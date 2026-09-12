Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані вимагає не допустити Зорана Мамдані до заходів у річницю терактів 11 вересня
Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані вимагає не допустити Зорана Мамдані до заходів у річницю терактів 11 вересня
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
ГоловнаСвіт

У Норвегії через два тижні після короля Гаральда померла його сестра

У скандинавській країні знову оголошено траур.

У Норвегії через два тижні після короля Гаральда померла його сестра
Кропринцеса Астрід
Фото: Dagbladet

11 вересня у Норвегії у віці 94 років померла старша сестра покійного короля Гаральда V принцеса Астрід, яка пережила брата лише на 2 тижні.

Як пише Dagbladet, королівський палац Норвегії підтвердив, що родина нового монарха Гокона VIII зазнала нової втрати лише через 2 дні після державного похорону його батька.

Племінник Астрід назвав смерть тітки великою втратою та згадав, як тій довелося взяти на себе роль першої леді вже у 22 роки, коли померла її мати, бабуся Гокона кронпринцеса Марта. За словами короля, Астрід завжди піклувалася про найбільш вразливі верстви населення і сумлінно виконувала обов'язки монаршої особи.

Уряд знову оголосив в країні траур, попросивши громадян приспустити прапори на знак пошани до кронпринцеси. Її поховають за державний кошт, як було домовлено з королівською родиною.

Астрід не могла стати королевою Норвегії, оскільки на момент її народження в державі діяв закон про порядок успадкування престолу, який надавав перевагу чоловікам над жінками. Корона дісталася її молодшому брату Гаральду. 

У 1990 році норвезька монархія осучаснилась: було ухвалено закон, відповідно до якого спадкоємцем оголошується старша дитина суверена, незалежно від статі. Після Гокона на престол має сісти його дочка кронпринцеса Інгрід Александра.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies