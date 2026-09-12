У Норвегії через два тижні після короля Гаральда померла його сестра

11 вересня у Норвегії у віці 94 років померла старша сестра покійного короля Гаральда V принцеса Астрід, яка пережила брата лише на 2 тижні.

Як пише Dagbladet, королівський палац Норвегії підтвердив, що родина нового монарха Гокона VIII зазнала нової втрати лише через 2 дні після державного похорону його батька.

Племінник Астрід назвав смерть тітки великою втратою та згадав, як тій довелося взяти на себе роль першої леді вже у 22 роки, коли померла її мати, бабуся Гокона кронпринцеса Марта. За словами короля, Астрід завжди піклувалася про найбільш вразливі верстви населення і сумлінно виконувала обов'язки монаршої особи.

Уряд знову оголосив в країні траур, попросивши громадян приспустити прапори на знак пошани до кронпринцеси. Її поховають за державний кошт, як було домовлено з королівською родиною.

Астрід не могла стати королевою Норвегії, оскільки на момент її народження в державі діяв закон про порядок успадкування престолу, який надавав перевагу чоловікам над жінками. Корона дісталася її молодшому брату Гаральду.

У 1990 році норвезька монархія осучаснилась: було ухвалено закон, відповідно до якого спадкоємцем оголошується старша дитина суверена, незалежно від статі. Після Гокона на престол має сісти його дочка кронпринцеса Інгрід Александра.