У Болгарії стався вибух на складі зброї

У ніч на 12 вересня поблизу села Царева Лівада в Болгарії стався вибух на складі зброї, після чого розпочалася пожежа. Попередньо, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, пише Reuters.

Губернаторка Габровської області Крістіна Сидорова заявила, що пожежу локалізували на території складської бази підприємства EMCO.

За попередніми даними, займання сталося на складі збройного підприємства. Причини вибуху наразі не повідомляються.

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Це вже не перший подібний інцидент на об’єктах EMCO цього року. У серпні пожежа сталася на іншому об’єкті компанії.

Водночас підприємство EMCO раніше фігурувало у справі про вибухи та знищення складів із боєприпасами. У 2024 році Болгарія видала ордери на арешт шести громадян Росії, яких звинуватили у причетності до знищення складів EMCO у період із 2011 до 2020 року.

На складах, зокрема, зберігалися боєприпаси, призначені для експорту до України та Грузії. Росія відкинула звинувачення болгарської сторони.

Наразі інформації про постраждалих унаслідок нового вибуху немає. Обставини інциденту з’ясовують.