Медіа: КНДР запустила кілька балістичних ракет у бік Японського моря

Північна Корея запустила кілька балістичних ракет малої дальності у напрямку Японського моря. Ракети пролетіли близько 250 км і впали у воду.
Про це повідомляє Yonhap із посиланням на Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS).
За даними південнокорейських військових, пуски зафіксували близько 5:20 за місцевим часом 12 вересня. Ракети пролетіли майже 250 км, після чого впали в море.
Південнокорейські, американські та японські розвідувальні служби заздалегідь відстежували підготовку до запусків на території КНДР, а також самі пуски та політ ракет. Між країнами відбувався обмін відповідною інформацією.
У JCS заявили, що військові продовжують уважно стежити за діями Північної Кореї та підтримують готовність реагувати на можливі провокації.
У Сеулі вважають, що цього разу Пхеньян здійснив кілька послідовних запусків балістичних ракет «Хвасон-11», а також снарядів із 600-мм реактивних систем залпового вогню.
Запуск відбувся наступного дня після завершення спільних військових навчань США, Південної Кореї та Японії Freedom Edge. П’ятиденні тристоронні навчання завершилися 11 вересня.
У Пхеньяні їх називали провокаційними та такими, що нібито спрямовані на підготовку до вторгнення в КНДР, і погрожували контрзаходами.
Новий ракетний запуск також відбувся напередодні запланованого саміту лідерів США та Китаю. Очікується, що ситуація навколо Північної Кореї стане однією з тем майбутньої зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна у Вашингтоні.
Попередній запуск балістичних ракет Північна Корея здійснила 20 серпня.