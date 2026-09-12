Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Російська група "КамАЗ продовжує накопичувати збитки та борги. За перше півріччя 2026 року чистий збиток компанії становив $253 млн, а з другої половини 2024 року сукупні збитки сягнули вже $786 млн.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Виручка "КамАЗу" від продажу вантажівок і складальних комплектів за перше півріччя скоротилася майже на 7% – до $1,05 млрд. Водночас витрати компанії зростають швидше за доходи.

Реклама

Однією з головних проблем залишаються значні боргові зобов’язання. Лише за шість місяців «КамАЗ» сплатив $215 млн відсотків за кредитами – це більше, ніж весь валовий прибуток групи за цей період.

Загальний борг компанії перевищив $3,3 млрд. При цьому найбільше зростає частина зобов’язань, яку необхідно погашати найближчим часом.

Поточні зобов’язання "КамАЗу" становлять $5,05 млрд, тоді як активів, які можна використати для їх покриття протягом року, – лише $4,58 млрд.

Крім того, компанія вже порушила умови кредитних угод на $1,21 млрд. Через це $686 млн зобов’язань довелося перевести до короткострокових боргів.

Для уникнення негайного банкрутства російська влада та банки вдалися до відтермінування виплат. Кредитори погодилися перенести погашення приблизно $1,6 млрд боргу на 2028–2031 роки.

Водночас така домовленість не зменшує боргового навантаження компанії, а лише переносить виплати на майбутні роки разом із відсотками.

За даними СЗРУ, "КамАЗ" значною мірою утримується завдяки державним та оборонним замовленням. На це, зокрема, вказує різниця між заявленими обсягами продажів і кількістю вантажівок, зареєстрованих на цивільному ринку.

Таким чином, фінансові проблеми "КамАЗу" можуть мати ширші наслідки для російської економіки, оскільки компанія пов’язана з банками-кредиторами, державним бюджетом та великою кількістю підприємств-постачальників.

У разі поглиблення кризи ризики можуть поширитися на виробників комплектувальних, металургійні підприємства, перевізників і сервісні компанії.