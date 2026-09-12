Кількість загиблих унаслідок пожежі на поромі на Філіппінах зросла до 35, шукають ще 50 людей

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Берегова охорона Філіппін повідомила про вилучення 30 тіл із понівеченого корпусу порома, на якому цього тижня сталася пожежа. Загальна кількість загиблих таким чином сягнула 35 осіб.

Про це повідомляє BBC з посиланням на місцевих правоохоронці.

На борту судна MV June Aster перебувало 117 пасажирів і 17 членів екіпажу.

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Пожежа зайнялася у ніч четверга, коли пором після виходу з Маніли наближався до пункту призначення – популярного серед туристів міста Корон. Пором здійснював 22-годинний рейс.

Врятувати вдалося 43 особи, багато з них госпіталізовані. Наразі ще шукають понад 50 людей.

Представники берегової охорони заявили, що на судні залишаються інші тіла. Через токсичні випари та високу температуру, що зберігалася всередині, потрапити на борт вдалося лише в п'ятницю.

Більшість тіл було знайдено в спальній зоні судна. Зараз триває їхня ідентифікація згідно зі встановленими процедурами.

Раніше в береговій охороні повідомили, що, згідно з попередніми свідченнями врятованих, пожежа почалася у вантажному трюмі. Відомо, що деякі пасажири не мали на собі рятувальних жилетів.

Морське відомство Філіппін розслідує обставини інциденту.

Видання Palawan Daily написало, що пором, збудований у 2002 році, мав чинні сертифікати безпеки та пройшов інспекцію в березні, однак слідчі перевіряють можливі розбіжності в списках пасажирів, дотримання правил завантаження та дії екіпажу в надзвичайних ситуаціях.

Компанія Atienza Interisland Ferries, що експлуатує судно, пообіцяла повну співпрацю зі слідством.