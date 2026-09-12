Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем не змінив своєї позиції щодо можливого об’єднання Ірландії після заяв президента США Дональда Трампа про те, що він хотів би бачити єдину Ірландію. Про це повідомив речник офісу британського прем’єра.

Про це пише Reuters.

Напередодні Трамп після зустрічі з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном у Дубліні заявив журналістам, що об’єднання Ірландії зрештою відбудеться. Він також сказав, що "хотів би" побачити єдину Ірландію.

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У Лондоні, однак, наголосили, що ці слова не вплинули на позицію британського уряду.

Під час парламентських запитань у середу Бернем, відповідаючи на питання про можливість проведення референдуму щодо статусу Північної Ірландії, заявив, що не бачить доказів наявності більшості громадської підтримки нового голосування.

"Я не знаю про те, що існує громадська підтримка ще одного референдуму більшістю населення, і доки це не зміниться, його не буде", – сказав британський прем’єр.

Речник його офісу в суботу підтвердив, що ця позиція залишається чинною після заяв Трампа.

На слова американського президента також відреагувала міністерка закордонних справ Ірландії Гелен Макенті, інформує BBC.

Вона назвала позицію Трампа його особистою думкою та наголосила, що вона не змінює підходу ірландського уряду.

"Позиція ірландського уряду чітка", – сказала Макенті.

Макенті наголосила, що зміни такого масштабу можуть відбутися лише за умови згоди населення острова Ірландія. Політикиня представляє партію Fine Gael, яка є другою за чисельністю партією в коаліційному уряді Ірландії. У листопаді партія має представити свій план щодо того, який вигляд могла б мати об’єднана Ірландія.

Що передувало?

Президент США Дональд Трамп "із задоволенням" побачив би об’єднання Ірландії з Північною Ірландією, яка перебуває під управлінням Великої Британії. Про це глава Білого дому заявив під час візиту до Дубліна. Трамп наголосив, що Велика Британія "матиме своє слово щодо цього... але це була б чудово".