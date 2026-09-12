Медіа: Німецькі слідчі встановили причетність одного із підозрюваних у справі про атаку дронів на аеропорт Лейпцига до ГРУ

Німецькі слідчі встановили двох ймовірних виконавців атаки дронів на аеропорт Лейпциг/Галле, що сталася 4 серпня.

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Німецькі слідчі встановили двох ймовірних виконавців атаки дронів на аеропорт Лейпциг/Галле, один із яких, за даними правоохоронців, може бути пов’язаний із російським ГРУ.

Про це пише німецьке видання WELT з посиланням на матеріали розслідування.

Журналісти WELT стверджують, що отримали доступ до секретних матеріалів розслідування та поспілкувалися з високопоставленими представниками німецьких органів безпеки.

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За даними видання, головними підозрюваними є громадянин Білорусі Андрій Ка. та громадянин Росії Олег Ле.

Слідство вважає, що Ле. займався підготовкою та логістикою операції. Німецькі правоохоронці також пов’язують його з російським ГРУ.

За даними WELT, Ле. прибув до Німеччини через Туреччину, він прилетів до аеропорту Берлін-Бранденбург. Згодом він залишив країну через той самий аеропорт, вилетівши до Сербії. Наразі чоловік перебуває в Росії.

Журналісти зазначають, що німецькі правоохоронці ще під час його в’їзду знали про можливий зв’язок із російською розвідкою, однак стеження за ним після прибуття до Німеччини не встановили.

За версією слідства, для атаки планували застосувати три безпілотники. Два з них, імовірно, були знищені під час зльоту. Причини цього наразі невідомі.

Третій дрон дістався літака "Антонов", однак вибух не стався.

Слідчі вважають, що загалом планувалося використати близько 1,8 кг вибухівки Semtex. Літак, який був ціллю атаки, мав близько 25 тисяч літрів авіаційного пального.

На думку слідства, у разі детонації міг статися потужний вибух, який спричинив би значні руйнування в частині аеропорту.

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WELT також отримало раніше не оприлюднені записи камер відеоспостереження. На них видно безпілотник, який лежав безпосередньо поруч із літаком «Антонов».

За даними слідчих, вибуховий заряд сховали в консервній банці. Він не спрацював через несправність детонатора.

Важливим доказом у розслідуванні стали сліди ДНК. Криміналісти виявили на антенній конструкції, яку, за даними правоохоронців, використовували для керування дроном, залишки рукавички зі слідами ДНК.

Ці сліди вже були зареєстровані у Фінляндії та Литві. Там Андрій Ка. фігурував у справах про загальнокримінальні правопорушення, зокрема у Фінляндії – у справі про крадіжку.

Польські правоохоронці також пов’язують Ка. із підпалом будівельного магазину в Лодзі влітку 2024 року. Польська прокуратура розглядає цей інцидент як саботаж.

За даними польських слідчих, у цій справі також простежувався російський слід. Участь Ка. в атаці в Лейпцигу розглядають як можливу ознаку координації з боку російських спецслужб.

За даними німецьких органів влади, вибухівку для атаки могли доставити до Німеччини через Болгарію та Сербію.

Слідчі припускають, що її перевозили у прихованих порожнинах вантажівок, після чого могли сховати у підземних сховищах.

Правоохоронці виявили кілька можливих схованок неподалік аеропорту Лейпцига. Вийти на них, за даними WELT, допоміг аналіз інформації про орендований автомобіль, яким користувався один із підозрюваних.

Що відомо про інцидент в Лейпцигу?

Перший безпілотник виявили 4 серпня неподалік українського вантажного літака "Антонов" в аеропорту Лейпциг/Галле. За даними слідства, дрон був оснащений вибухівкою і міг бути призначений для атаки на літак.

В МЗС України повідомили, що літаки української компанії не пошкоджені, ніхто не постраждав.

Ще один безпілотник, за попередньою версією, міг зіткнутися з вантажним літаком DHL. Через закриття аеропорту літак був змушений піти на друге коло.

14 серпня німецькі слідчі виявили третій безпілотник, який, імовірно, був пов’язаний із невдалою спробою атаки на аеропорт Лейпциг/Галле. Неподалік знайшли сліди військової вибухової речовини.