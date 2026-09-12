Визначення того, хто в оточенні Кремля реально зацікавлений у завершенні війни, а хто – ні, є одним з ключових для західних партнерів України.

Розвідка фіксує в оточенні Владіміра Путіна щонайменше дві групи з протилежними поглядами на продовження війни.

Про це на щорічній конференції Yalta European Strategy (YES) заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, відповідаючи на запитання, чи є шанс на переворот або крах влади Путіна.

«По-перше, ще під час підготовки виборчого процесу (Ред.: в Росії) ми абсолютно розуміли, що відбувається в Росії… І те, що ми знаємо про зниження рівня підтримки так званих провладних партій у Росії. Наприклад, "Єдиної Росії". Це один із сигналів для режиму Путіна», – заявив Скибицький.

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За його словами, розвідка також фіксує принаймні дві групи людей в оточенні Путіна, які по-різному ставляться до продовження війни чи її припинення через переговорний процес.

«Ми абсолютно розуміємо, і під час переговорного процесу ми бачили такі позиції, що режим Путіна дійсно боїться – боїться щодо можливості розвалу Російської Федерації через дестабілізацію ситуації всередині Росії. І Путін, звісно, дійсно боїться олігархів», – зазначив Скібіцький.

За його словами, про це також свідчать можливості спецслужб та інших елементів всередині Росії, а також інформація в медіа про можливу повторну приватизацію деяких підприємств і компаній у Росії.

«Я думаю, це пріоритет для наших партнерів – зрозуміти, хто дійсно хоче припинити війну, а хто хоче продовжувати війну», – додав Скибицький, відповідаючи на запитання, чи може Захід переконати частину олігархів виступити проти Путіна.

Розвідник наголосив, що саме визначення того, хто в оточенні Кремля реально зацікавлений у завершенні війни, а хто – ні, є одним з ключових для західних партнерів України.