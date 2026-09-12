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Спецпредставник Трампа прокоментував можливість проведення перемовин між Україною, США і Росією

За словами Кушнера, ключовим залишається питання територій.

Спецпредставник Трампа прокоментував можливість проведення перемовин між Україною, США і Росією
Джаред Кушнер
Фото: ОПУ

Американська команда задоволена останнім раундом перемовин у Москві та Києві й сподівається ближчим часом організувати тристоронню зустріч. 

Про це заявив спецпосланець президента США Джаред Кушнер під час виступу на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії у Києві, передає «Інтерфакс-Україна».

За його словами, найскладнішим питанням досі залишається територіальне, адже сторони поки не мають спільного бачення фінального результату. На це суттєво впливає і ситуація на фронті, де перебіг подій та розвиток технологій випереджають очікування обох держав.

Кушнер зазначив, що переговори з російською стороною допомогли зрозуміти її позицію та можливі межі гнучкості, що дало поштовх для нових ідей. Американські дипломати вважають спільні зустрічі за участю обох сторін значно ефективнішими за почергові консультації.

Спецпредставник Трампа також сказав, що Путін вже окреслив лінію, якої хоче досягти. І якби Україна погодилася відступити до цієї межі, решту угоди можна було б вважати погодженою, однак Україна на це не йде. 

Кушнер зауважив, що головне завдання США як посередника — знайти рішення, яке врахує інтереси України, дозволить зупинити війну і гарантує унеможливлення подібних конфліктів у майбутньому. Наступні кроки й подальші рішення дипломати сподіваються оголосити вже протягом кількох тижнів.

  • Нещодавно президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Axios розповів, що посланці Сполучених Штатів Стів Віткофф і Джаред Кушнер повідомили йому у Києві про нібито "готовність Москви до переговорів".
  • При цьому глава держави вважає, що візит американської делегації зміг "розблокувати перемовини" і, ймовірно, змусить Путіна принаймні обговорити пропозиції щодо просування дипломатичного процесу.
  • Тим часом Білий дім розглядає можливість зменшити залученість Віткоффа і Кушнера в переговорах, а замість них ключову роль відвести главі ЦРУ Джону Реткліффу.
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