У 20 містах Німеччини відбулися протести проти ультраправих AfD

Учасники вимагають заборони політичної сили "Альтернатива для Німеччини", але юридичо зробити це складно.

Акція проти "Альтернативи для Німеччини". Берлін, 7 вересня 2026 року

У Німеччині десятки тисяч людей вийшли на демонстрації проти ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” (AfD) після того, як минулого тижня вона здобула переконливу перемогу на регіональних виборах.

Про це повідомляє France24.

AfD отримала перше місце на виборах у східній землі Саксонія-Ангальт і тепер прагне сформувати перший в історії Німеччини після Другої світової війни ультраправий уряд на рівні федеральної землі.

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За інформацією організаторів, вчора близько 150 тисяч демонстрантів вийшли на вулиці майже 20 міст країни, зокрема у Берліні, Гамбурзі та Мюнхені. Акції протесту були ініційовані організацією “Pruef”, яка виступає за заборону ультраправої партії.

Учасники тримали плакати з гаслами: “Заборонити AfD негайно” та “Демократія не потребує альтернатив”.

Зростання популярності AfD викликало занепокоєння в багатьох людей, які вважають, що Німеччина несе особливу відповідальність за спокуту провини за своє нацистське минуле. Дедалі частіше лунають заклики до провідних політичних партій ініціювати заборону цієї організації.

Однак у Німеччині існують значні юридичні перепони для офіційної заборони партій, а лідер правоцентристського Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц скептично ставиться до такого кроку.

У Берліні, за інформацією поліції, у кількох демонстраціях взяли участь кілька тисяч протестувальників.

Партія “Альтернатива для Німеччини” (AfD) провела контрдемонстрацію в столиці. У ній взяла участь Крістін Брінкер – головна кандидатка від цієї партії на регіональних виборах у Берліні, що відбудуться цими вихідними.

За даними організації Campact, у Гамбурзі на демонстрації вийшло близько 25 000 осіб, а в Мюнхені –12 000.