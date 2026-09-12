Домовленість Ірану та Оману не передбачає негайного відкриття Ормузької протоки

Домовленість між Іраном та Оманом не передбачає негайного відкриття Ормузької протоки. Вона створює лише підґрунтя для її можливого відкриття.
Про це з посиланням на іранське агентство Tasnim пише Reuters.
За словами співрозмовника медіа в іранській владі, досягнуте розуміння має стати кроком до реалізації Іраном свого суверенітету над протокою. Водночас її відкриття залежатиме від виконання Сполученими Штатами умов Тегерана.
Таким чином, домовленість між Тегераном і Маскатом сама по собі не означає відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. За інформацією джерела, остаточне рішення щодо її відкриття Іран пов'язує з діями США.
Останні події навколо Ормузької протоки
- США протягом останніх кількох тижнів непублічно організували коридор через Ормузьку протоку, яким щодня транспортують мільйони барелів нафти. Безпеку судноплавства забезпечують винищувачі ВПС США, які захищають кораблі від іранських крилатих ракет та безпілотників.
- Згідно з заявою Трампа, США повністю очистили міжнародні води Ормузької протоки від морських мін, які або вилучили, або знешкодили. Проте за оцінками країн-партнерів, американські сили могли вже провести значну роботу з розмінування, однак повністю очистити протоку, ймовірно, не вдалось.
- 2 вересня США вперше атакували іранські танкери у відповідь на удари в Ормузькій протоці. Політику "танкер за танкер" схвалив особисто Дональд Трамп.