Домовленість Ірану та Оману не передбачає негайного відкриття Ормузької протоки

Домовленість між Іраном та Оманом не передбачає негайного відкриття Ормузької протоки. Вона створює лише підґрунтя для її можливого відкриття.

Про це з посиланням на іранське агентство Tasnim пише Reuters.

За словами співрозмовника медіа в іранській владі, досягнуте розуміння має стати кроком до реалізації Іраном свого суверенітету над протокою. Водночас її відкриття залежатиме від виконання Сполученими Штатами умов Тегерана.

Таким чином, домовленість між Тегераном і Маскатом сама по собі не означає відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. За інформацією джерела, остаточне рішення щодо її відкриття Іран пов'язує з діями США.

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