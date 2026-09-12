Під час можливої зустрічі з Путіним для Зеленського важиливий результат, а не слова.

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий приїхати до Маямі на саміт лідерів G20 у грудні, якщо у ньому особисто братиме участь президент Росії Владімір Путін.

Про це він сказав у відповідь на запитання кореспондента DW.

"Так, звичайно. Ми маємо приїхати. Ми маємо зустрітися, поговорити та ухвалити рішення", – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що під час можливої зустрічі з Путіним для нього важливими будуть не заяви чи слова, а конкретний результат.

"Справа не в словах. Що я йому скажу або що він хоче сказати мені – не має значення. Важливий результат", – зазначив Зеленський.

Зеленський та Путін не зустрічалися особисто від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

У Кремлі наразі не повідомляли, чи планує Путін особисто відвідати саміт G20 у Маямі. Російський диктатор востаннє особисто брав участь у саміті "Групи двадцяти" у 2019 році.