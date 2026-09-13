Головне за ніч та ранок неділі, 13 вересня: удар по поїзду на кордоні з Польщею, атаки на Одесу, майже 250 боєзіткнень

Нічні повітряні атаки , 249 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, влучання в Стрию, вибухи на Кубані та в Татарстані.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

На Волині, за два кілометри від кордону з Польщею, російські війська завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда, повідомила "Укрзалізниця".

Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу. Завдяки цьому ніхто з пасажирів та залізничників не постраждав.

Уранці 13 вересня внаслідок атаки російського безпілотника було пошкоджено АЗС біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин—Дорогуськ" на кордоні з Польщею. Через падіння уламків загорілися приміщення АЗС та кілька вантажівок, припаркованих поруч.

Реклама

Міністр закордонних справ України закликав країни ЄС і НАТО посилити санкції проти Росії після російського обстрілу прикордонного регіону.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 249 боєзіткнень.

Ворог продовжує тиснути на Костянтинівському (15 атак) та Покровському (29 атак) напрямках.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1520 російських солдатів, знищили 2 ворожі танки та один літак. Загальні втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення складають близько 1 506 900 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Російські окупанти атакували цивільне авто у Краматорську: двоє людей загинули, шестеро поранені.

Пізніше РФ скинула на місто авіабомби, шестеро людей постраждали.

Реклама

Російські війська завдали удару по Стрию на Львівщині. У громаді зафіксували кілька влучань, жертв немає, повідомила Стрийська міська рада.

Пошкоджений багатоквартирний будинок біля об’їзної. Також зафіксували влучання у господарські та житлові будівлі біля вокзалу.

Більше інформації – в новині.

Уранці 13 вересня стало відомо про поранену людину в Івано-Франківській області через атаку РФ.

У Тернополі через атаку ворожих дронів постраждала людина.

Пошкоджено об`єкт транспортної інфраструктури та промислове приміщення.

У ніч проти 13 вересня російські війська здійснили чергову масовану атаку на Україну, застосувавши 453 ударні безпілотники. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни запускали ударні БпЛА типу Shahed, зокрема реактивні, дрони Гербера, безпілотники-імітатори "Пародія", а також S8000 "Бандероль". Запуски здійснювалися з районів Шаталового, Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська РФ, а також з району Гвардійського та акваторії Азовського моря т.о. Криму.

За попередніми даними, станом на 08:00 українська ППО знищила або подавила 405 ворожих БпЛА різних типів. Також знищено 4 безпілотники S8000 "Бандероль".

Реклама

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях. Падіння збитих безпілотників та їхніх уламків зафіксували ще на 7 локаціях.

В Одесі завершили аварійно-рятувальні роботи у 25-поверховому житловому будинку, який постраждав унаслідок російської атаки 12 вересня. Унаслідок удару загинули двоє людей, ще 25 отримали поранення, повідомили в ДСНС України.

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники врятували сімох людей, серед них – двоє дітей.

Сьогодні Одеса знову під ворожою атакою.

Пошкоджені житлові будинки.

У місті Слов'янськ-на-Кубані Краснодарського краю Росії після нічної атаки безпілотників виникла пожежа на нафтопереробному заводі, повідомляє ASTRA.

Цієї ж ночі безпілотники дісталися Нижньокамська в Республіці Татарстан. Місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів, проліт безпілотників та роботу російської ППО. Мер Нижньокамська Радмір Бєляєв заявив про пожежу на "одному з підприємств міста". За даними ASTRA, ймовірно, йдеться про підприємство, пов'язане з нафтопереробною галуззю.

У Нижньокамську розташовані кілька великих підприємств паливно-енергетичного та нафтохімічного сектору, зокрема АТ "ТАНЕКО" ("Татнафта"), НПЗ АТ "ТАИФ-НК" та ПАТ "Нижнекамскнефтехим".

У міноборони РФ завили про нібито збиття російською ППО 389 БпЛА.

Пізніше Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що ГУР та Сили оборони України 13 вересня уразили нафтопереробний завод «Славянск-ЕКО» у місті Слов’янськ-на-Кубані Краснодарського краю Росії.

Подробиці - в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!