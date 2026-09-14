Стефанчук закликав депутатів не блокувати закони, від яких залежить фінансування України

У Парламенті мають вести чіткий і чесний діалог, який дозволить ухвалювати рішення, необхідні для фінансової спроможності України. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"У парламенті має тривати чіткий і чесний діалог. Не про те, щоб усі мали однакові позиції, а про те, щоб різні позиції не блокували рішення, від яких залежить фінансова спроможність держави.

З цим закликом почав нараду за участю керівництва Верховної Ради, прем’єр-міністра, урядовців, представників усіх депутатських фракцій і груп, голів профільних комітетів, а також послів держав Групи семи та інших європейських партнерів", – ідеться у заяві.

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Стефанчук нагоошує, що низка законопроєктів безпосередньо стосується фінансування держбюджету та виконання міжнародних зобов’язань України. Частина цих документів, за його словами, проходить парламент повільніше, ніж мала б.

"Позиції прозвучали різні. Це нормально для парламенту. Але діалог має вести до рішення", – наголосив голова Верховної Ради.

Він також закликав не використовувати парламентські процедури для блокування законів, необхідних для функціонування держави. Зокрема, йдеться про масове внесення правок до законопроєктів.

Окремо під час наради обговорили підготовку документів до другого читання, роботу комітетів і терміни розгляду кожного законопроєкту. Стефанчук додав, що через тривалі повітряні тривоги ефективний час роботи парламенту скорочується, і це необхідно враховувати.

Також учасники зустрічі говорили про євроінтеграцію. За словами Стефанчука, український парламент безпосередньо залучений до напрацювання переговорних кластерів із Європейським Союзом.

Голова Верховної Ради зазначив, що парламент має порозуміння та робочу взаємодію з урядом. Тепер, за його словами, спільним завданням є наближення позицій і переведення діалогу в конкретні рішення.

"На наших плечах сьогодні – не лише якість законодавства, а значною мірою й фінансова спроможність країни. Тому часу на парламентське блокування у нас немає", – заявив Стефанчук.

Заява Руслана Стефанчука пролунала на тлі проблем із ухваленням законопроєктів, від яких залежить отримання Україною зовнішнього фінансування.

1 вересня Верховна Рада вже вдруге не змогла ухвалити законопроєкти щодо оподаткування посилок. Законопроєкт №15460 про зміни до Митного кодексу набрав 194 голоси, а №15112-д про зміни до Податкового кодексу — 198 за необхідних 226.

Провал голосування розкритикував президент Володимир Зеленський. Йшлося, зокрема, про скасування пільги на посилки вартістю до 150 євро. Успішне ухвалення відповідних змін пов’язували з отриманням третього траншу Міжнародного валютного фонду у розмірі $700 млн та другого траншу макрофінансової допомоги ЄС на €3,7 млрд у межах окремого інструменту підтримки України на 2026–2027 роки.

«Це не кошти влади чи опозиції. В Україні не буває зарплат вчителів однієї фракції і вчителів іншої депутатської групи. Не буває зарплат військових тієї чи іншої частини парламентської зали», — заявив Зеленський.

Після цього уряд подав нову редакцію законопроєкту про ПДВ для посилок, до якої також внесли норму щодо посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP).

До порядку денного Верховної Ради на наступний тиждень також включили низку законопроєктів, необхідних для виконання зобов’язань України перед міжнародними партнерами в межах Ukraine Facility та програм МВФ.