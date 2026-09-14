Нардеп Демченко: підозра Кривоносу, підписана Кравченком, може бути вручена у різні процесуальні способи

Шукати політичне підґрунтя в діях правоохоронних органів не можна, адже політичні оцінки – це вплив на слідство, який виходить за межі закону. Про це в коментарі LB.ua заявив народний депутат фракції «Слуга народу», член Комітету ВРУ з питань правової політики Сергій Демченко.

«Все має бути по закону. Ми не мусимо шукати якусь політичне підґрунтя в тих чи інших діях правоохоронних органів, насамперед. Тим самим, якщо ми політично починаємо оцінювати, ми здійснюємо вплив на відповідні правоохоронні органи, і це вже, на мою думку, поза межами закону», – сказав депутат.

«Ми мусимо надати і створити їм всі умови для того, щоб вони могли максимально швидко і об'єктивно реагувати відповідно до діючого законодавства. І це я від них усіх очікую», – додав він.

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Щодо правового боку ситуації Демченко зазначив: «Як правника, підозра підписана під час, коли у Генерального прокурора є дійсні повноваження, і вона не скасовується через звільнення посадової особи. Правових підстав не існує, тому якщо вона існує в реаліях, то вона буде продовжувати діяти».

Щодо процедури депутат пояснив, що оголошення і вручення підозри мають відбуватися одночасно. «Оголошення і вручення – це дія, яка фактично має співпадати в часі. Тобто особі оголошується підозра шляхом вручення підозри», – зазначив Демченко.

Коментуючи заяву НАБУ про те, що підозру Кривоносу не вручено, він сказав:

«Є різні процесуальні способи вручення підозри. Вони зазначені прямо в Кримінальному процесуальному кодексі. Або особисто особі, або направляється поштою відповідно на підприємство і так далі».

На запитання про можливі наслідки протистояння ОГПУ та НАБУ Демченко відповів: «Я законник. Я вважаю, що якщо є в діях особи ознаки складу злочину, то ця особа має бути притягнута до відповідальності. І якомога швидше це має відбуватися в будь-якому випадку. Тим паче, якщо це стосується вищих посадових осіб правоохоронних органів. Тому я очікую на швидкі результати відповідних розслідувань і притягнення до відповідальності винних осіб або спростування в діях відповідних осіб ознак складу злочину».

Контекст

Сьогодні вранці Кравченко опублікував семихвилинне відеозвернення, в якому звинуватив НАБУ і САП в отриманні доступу до матеріалів, що стосуються працівників цих органів. Ці матеріали, за його словами, вони нібито отримали під час обшуків у приміщеннях ОГП по справі «Карфаген», що стосується викриття в Офісі генпрокурора злочинної організації, яка покривала незаконні колцентри і легалізовувала отримані за це кошти. Також він сказав, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу і людині, наближеній до керівника САП.

У Бюро відповіли, що станом на ранок підозри Кривонос не отримував. Кравченко сказав, що її відправили поштою.

Президент після заяв генпрокурора закликав парламентарів якомога швидше розглянути питання відставки Руслана Кравченка. Розгляд відбудеться завтра, подання під президента вже направлено.

Руслан Кравченко виїхав за кордон під приводом відрядження в ніч до публікації ролику зі звинуваченнями.

Основним підозрюваним по справі «Кафраген» є керівник одного з департаментів Сергій Кропива. Кравченко з ним спілкувався неодноразово, свідчать матеріали слідства.

Після публікації НАБУ про викриття Кравченко заявив журналістам, що звільнятися не планує. Однак того ж вечора він мав зустріч з президентом, після чого написав заяву на відставку.