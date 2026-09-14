Керівники НАБУ і САП прокоментували заяву Кравченка про «викрадення» з ОГП матеріалів про їхніх співробітників

Також Кривонос назвав маячнею заяву Кравченка про те, що президент і антикорупційні органи гарантували йому недоторканість.

Під час обшуків в Офісі генпрокурора детективи НАБУ діяли суворо в межах закону, на підставі ухвал слідчих суддів Вищого антикорсуду. Про це директор НАБУ Семен Кривонос сказав на брифінгу 14 вересня.

Там була вилучена довідка. Є інформація про так звані контррозвідувальні справи проти детективів НАБУ, в частини з яких раніше виявили апаратуру для слідкування за ними.

«І ці детективи займаються важливими кримінальними провадженнями і займають важливі позиції. Це керівники ГПТ, їх заступники. І безпосередньо, звісно, оця інформація і містилася», – сказав він.

Керівник САП Олександр Клименко додав, що вилучили список детективів, проти яких ведуть справи.

«І це виключно з метою тиску, тому що це ключові детективи, які розслідують основні кримінальні провадження. Тобто нема якоїсь загальної справи, яку вилучили. Нічого такого не вилучалося детективами і прокурорами», – сказав він.

Кривонос також назвав маячнею заяву Кравченка про те, що президент і антикорупційні органи гарантували йому недоторканість.