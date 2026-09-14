Генпрокурор Кравченко підписав підозру директору НАБУ і оприлюднив її (доповнено)

Генпрокурор Руслан Кравченко заявив про підписання підозри директору Національного антикорбюро Семену Кривоносу. Він також стверджує, що під час обшуків в ОГП представники НАБУ і САП отримали доступ до захищених матеріалів проваджень, що стосуються їхніх керівників і колег.

ОГП здійснює процесуальне керівництво в десятках кримінальних проваджень, у межах яких розслідують «тяжкі та особливо тяжкі» злочини працівників антикорупційних органів, сказав Руслан Кравченко. Як згодом з'ясується, відео він опублікував уже після того, як виїхав за кордон.

«Я підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Я підозрюю його у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та фіктивному усиновленні з метою штучно створити підстави для уникнення відповідальності в суді», – заявив генпрокурор, що подав у відставку.

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Друга підозра стосується «близької до керівника САП особи» за нібито вплив на суддів ВАКС і ухилення від мобілізації.

Кравченко заявив, що від підписання підозр його раніше стримували президент і антикорупційні органи, «пропонуючи гарантії недоторканості в обмін на відмову від ухвалення підозр».

По суті справи, де в покриванні нелегальних колцентрів підозрюють керівника департаменту ОГП, з яким сам Кравченко, за даними слідства, спілкувався, він не сказав нічого.

Доповнення. У НАБУ повідомили, що станом на ранок Семен Кривонос підозри не отримував. Заяви генпрокурора Бюро розцінює як продовження тиску, що активізувався рік тому зі спроб підпорядкувати антикорупційні органи ОГП.

Доповнення 13:48. Кравченко опублікував у телеграм-каналі скан підозри Семену Кривоносу. Вона стосується 2009 і 2014 років і непов'язаних епізодів.

За першим йдеться про те, що Кривонос нібито ввів в оману громадянку, що самостійно виховувала двох синів, аби та оформила на нього батьківство. В підозрі стверджують, що Кривонос зробив це, аби скористатися правом на амністію у справі, де його обвинувачували в підкупі виборців. Сам він тоді заперечував провину. За цим епізодом підозра підписана за статтями про підроблення документу, вчинене за попередньою змовою групою осіб, використання завідомо підробленого документа.

Другий епізод стосується роботи Кривоноса на чолі Обухівського міськрайонного управління юстиції в Київській області. У підозрі йдеться, що Кривонос нібито знав, що голова Старобезрадичівської сільради Горбаченко П. М. вимагав хабар від громадянина Рузматова В. за надання йому у власність земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку. Тут Кривоносу інкримінують прохання надати неправомірну вигоду службовій особі, що займає відповідальне становище, в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб, а також організацію складання та видачі оцінювачем завідомо піробленого офіційного документу.

НАБУ і САП неодноразово заявляли про тиск, що чинився на них на тлі розслідувань корупції в найвищій державній владі.

Розслідування «Карфаген»

НАБУ та САП 4 вересня заявили про проведення спецоперації із викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора України. За даними НАБУ та САП, учасники створеної в 2025 році організації можуть бути причетні до «дахування» мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

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Під підозрою п'ятеро осіб. Статті обвинувачення – ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній) та ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна). У розмовах фігурантів також фігурує «Шеф» – особа, яка керувала Кропивою. Підозру цій людині станом на зараз не оголошували.

Генпрокурор Руслан Кравченко заявляє, що він до справи не причетний.

Він на закритій зустрічі з журналістами казав, що в відставку не піде. Однак після зустрічі з президентом того ж вечора написав заяву на звільнення. За неї ще має проголосувати Верховна Рада.

Також заяву на звільнення написала перша заступниця Кравченка.