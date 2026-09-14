Головне за ніч та ранок понеділка, 14 вересня: удар по Прилуках, майже 210 боєзіткнень, генпрокурор проти директора НАБУ

Сьогодні, 14 вересня, російська армія вдарила по місту Прилуки на Чернігівщині. Станом на 11:13 відомо про трьох загиблих людей і сімох поранених.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та інші профільні служби.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 208 бойових зіткнень.

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Найбільше боїв пройшло на Покровському (26 атак) та Костянтинівському (20 атак) напрямках.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1700 окупантів, 74 артилерійські системи, 7 РСЗВ, 2 засоби ППО, 12 НРК, 548 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 508 600 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 14 вересня російська армія атакувала Україну 108 безпілотниками. ППО знешкодила 85 із них.

Зафіксували влучання на семи локаціях.

Докладніше – в новині.

Генпрокурор Руслан Кравченко заявив про підписання підозри директору Національного антикорбюро Семену Кривоносу. Він стверджує, що під час обшуків в ОГП представники НАБУ і САП отримали доступ до захищених матеріалів проваджень, що стосуються їхніх керівників і колег.

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ОГП здійснює процесуальне керівництво в десятках кримінальних проваджень, у межах яких розслідують «тяжкі та особливо тяжкі» злочини працівників антикорупційних органів, заявив Руслан Кравченко. «Я підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Я підозрюю його у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та фіктивному усиновленні з метою штучно створити підстави для уникнення відповідальності в суді», – заявив генпрокурор, що подав у відставку.

Друга підозра стосується «близької до керівника САП особи» за нібито вплив на суддів ВАКС і ухилення від мобілізації.

Подробиці – в новині.

Станом на ранок 14 вересня жодної підозри директору Національного антикорбюро Семену Кривоносу офіційно не вручали. Про це пресслужба НАБУ повідомила у відповідь на заяви генпрокурора Руслана Кравченка про те, що він підписав Кривоносу підозру.

Також НАБУ і САП прокоментували звинувачення в вилученні під час обшуків у приміщеннях ОГП кримінальних проваджень, що нібито стосуються їхніх працівників. Там заявили, що не вилучали жодних кримінальних проваджень, про які йдеться у заявах генерального прокурора.

Докладніше – в новині.

Руслан Кравченко перед тим, як публікувати відео зі звинуваченнями на адресу НАБУ і САП і заявою про підписання підозри Семену Кривоносу, виїхав за кордон – нібито у відрядження.

Журналіст УП Михайло Ткач повідомив, що, за даними співрозмовників редакції, все ще чинний генпрокурор перетнув кордон о 2:30 на службовому авто. Про виїзд Кравченка за кордон раніше повідомив і Центр протидії корупції.

Докладніше – в новині.

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Президент Володимир Зеленський відреагував на заяви генпрокурора Руслана Кравченка про підписання підозри директору Національного антикорбюро і звинувачення НАБУ і САП в нібито викраденні з Офісу генпрокурора матеріалів слідства про їхніх колег. Глава країни вважає, що «у цього Генерального прокурора є тільки один шлях: звільнення з посади».

Зеленський зазначив, що він уже говорив йому про це. І попросив нардепів підтримати звільнення невідкладно.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що розгляд відставки генпрокурора відбудеться 15 вересня.

Країни ЄС у понеділок не змогли домовитися про продовження дії одного з пакетів санкцій проти Росії, повідомили POLITICO п’ять дипломатів ЄС. Троє з них заявили, що посли ЄС зберуться повторно пізніше в понеділок для подальших переговорів.

Послам, які зустрічалися в Брюсселі, необхідно досягти одностайної згоди в понеділок, адже термін дії цього санкційного пакету, що передбачає замороження активів близько 3 тисяч фізичних та юридичних осіб, спливає у вівторок.

Словаччина вимагає, щоб ЄС вилучив із санкційного списку двох російських олігархів – Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. За повідомленнями, Франція намагалася знайти компроміс, запропонувавши виключити зі списку лише Усманова.

Більшість інших країн ЄС не готові розглядати питання про виключення будь-кого із санкційного списку, поки Росія запускає рекордну кількість ракет по цивільних цілях в Україні.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!