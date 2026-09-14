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Вночі ППО знешкодила 85 дронів. Зафіксували влучання на семи локаціях

Всього росіяни запустили 108 безпілотників.

Вночі ППО знешкодила 85 дронів. Зафіксували влучання на семи локаціях

У ніч на 14 вересня російська армія атакувала Україну 108 безпілотниками. ППО знешкодила 85 із них. Зафіксували влучання на семи локаціях.

Про це повідомили у Повітряних силах

«У ніч на 14 вересня (з 18:00 13 вересня) противник атакував 108 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ - рф; ТОТ Донецьк та ТОТ АР Крим – Гвардійське», – зазначили там. 

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 85 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок атака триває, в повітряному просторі є ворожі БпЛА.

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