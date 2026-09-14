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Ворог вбив одну людину і поранив чотирьох у Запорізькій області

Від ударів РФ постраждали 54 населені пункти. 

Ворог вбив одну людину і поранив чотирьох у Запорізькій області
Наслідки російської атаки на Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Одна людина загинула, ще чотири отримали поранення внаслідок ворожих атак на Запорізький район. Загалом упродовж доби окупанти завдали 876 ударів по 54 населених пунктах області.

Як написав начальник ОВА Іван Федоров, війська РФ здійснили 19 авіаційних ударів по Комишувасі, Жовтенькому, Юрківці, Новотроїцькому, Таврійському, Одарівці, Тернуватому, Терсянці, Бойковому, Васинівці, Омельнику, Сонячному, Новосолошиному, Тимошівці, Микільському та Новопавлівці.

667 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Комишуваху, Новомиколаївку, Новояковлівку, Веселянку, Новоолександрівку, Червонодніпровку, Розумівку, Григорівку, Річне, Запасне, Іванівське, Новотроїцьке, Степногірськ, Приморське, Павлівку, Лук’янівське, Степове, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Воздвижівку, Гірке, Староукраїнку, Преображенку, Новопавлівку, Новоселівку, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Верхню Терсу, Червону Криницю, Омельник, Лугівське та Рівне.

Зафіксовано 3 обстріли із РСЗВ по Веселянці.

187 артилерійських ударів прийшлися по Малокатеринівці, Червонодніпровці, Григорівці, Річному, Запорожцю, Веселянці, Запасному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Павлівці, Лук’янівському, Степовому, Оріхову, Залізничному, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Староукраїнці, Новому Запоріжжю, Щербаках, Новопавлівці, Червоній Криниці, Омельнику, Лугівському, Новоселівці, Гірке, Верхній Терсі, Воздвижівці, Рівному та Косівцевому.

Надійшло 72 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.

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