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Росіяни вбили 3 і поранили 13 мешканців Донецької області

З початку вторгнення армія окупантів вбила у регіоні 4302 осіб.

Росіяни вбили 3 і поранили 13 мешканців Донецької області
Фото: vin.hsc.gov.ua

За минулу добу російська армія вбила та поранила мешканців Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Двох людей вбили у Краматорську і одну в Дружківці.

Ще 13 людей дістали поранення: 10 у Краматорську і по одному пораненому є у Слов’янську, Спасько-Михайлівці та Знаменівці.

Учора стало відомо, що у Краматорську васлідок російського удару по цивільному авто загинули двоє людей, ще четверо отримали поранення.

  • З початку вторгнення армія окупантів вбила у регіоні 4302 осіб та поранили 10446. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

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