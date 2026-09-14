Росіяни вбили 3 і поранили 13 мешканців Донецької області

За минулу добу російська армія вбила та поранила мешканців Донецької області.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Двох людей вбили у Краматорську і одну в Дружківці.
Ще 13 людей дістали поранення: 10 у Краматорську і по одному пораненому є у Слов’янську, Спасько-Михайлівці та Знаменівці.
Учора стало відомо, що у Краматорську васлідок російського удару по цивільному авто загинули двоє людей, ще четверо отримали поранення.
- З початку вторгнення армія окупантів вбила у регіоні 4302 осіб та поранили 10446. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.