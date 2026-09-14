Росіяни вдарили по складах сільгосппідприємства у Прилуках. Є загиблі і поранені

Сьогодні, 14 вересня, російська армія вдарила по місту Прилуки на Чернігівщині. Станом на 11:13 відомо про трьох загиблих людей і сімох поранених.
Про це розповіли у обласній поліції.
«Сьогодні вдень росіяни атакували складські приміщення сільгосппідприємства в місті Прилуки. Попередньо відомо про трьох загиблих та сімох поранених», – написали там.
На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці документують наслідки чергової атаки російських військ по цивільній інфраструктурі.
Поліція закликає громадян не наближатися до місця удару через загрозу повторної атаки та реагувати на сигнали повітряної тривоги.