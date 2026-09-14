Росіяни вдарили по складах сільгосппідприємства у Прилуках. Є загиблі і поранені

Поліція закликає людей не наближатися до місця удару через загрозу повторної атаки.

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Сьогодні, 14 вересня, російська армія вдарила по місту Прилуки на Чернігівщині. Станом на 11:13 відомо про трьох загиблих людей і сімох поранених.

Про це розповіли у обласній поліції.

«Сьогодні вдень росіяни атакували складські приміщення сільгосппідприємства в місті Прилуки. Попередньо відомо про трьох загиблих та сімох поранених», – написали там.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці документують наслідки чергової атаки російських військ по цивільній інфраструктурі.

Фото: Нацполіція Наслідки російської атаки у Прилуках

Поліція закликає громадян не наближатися до місця удару через загрозу повторної атаки та реагувати на сигнали повітряної тривоги.