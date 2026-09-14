Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вдарили по складах сільгосппідприємства у Прилуках. Є загиблі і поранені

Поліція закликає людей не наближатися до місця удару через загрозу повторної атаки.

Росіяни вдарили по складах сільгосппідприємства у Прилуках. Є загиблі і поранені
наслідки атаки у Прилуках
Фото: Нацполіція

Сьогодні, 14 вересня, російська армія вдарила по місту Прилуки на Чернігівщині. Станом на 11:13 відомо про трьох загиблих людей і сімох поранених.

Про це розповіли у обласній поліції

«Сьогодні вдень росіяни атакували складські приміщення сільгосппідприємства в місті Прилуки. Попередньо відомо про трьох загиблих та сімох поранених», – написали там. 

На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці документують наслідки чергової атаки російських військ по цивільній інфраструктурі.

Наслідки російської атаки у Прилуках
Фото: Нацполіція
Наслідки російської атаки у Прилуках

Поліція закликає громадян не наближатися до місця удару через загрозу повторної атаки та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies