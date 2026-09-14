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Генштаб прозвітував про ураження важливих військових об’єктів Росії

Уражено РЛС 92Н6 зі складу С-400 «Тріумф», місця запуску ударних БпЛА та засоби управління противника. 

Генштаб прозвітував про ураження важливих військових об’єктів Росії
ЗРК С-400 'Тріумф', ілюстративне фото
Фото: РБК

Вчора, 13 вересня та в ніч на 14 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів ворога. Уражено РЛС 92Н6 зі складу С-400 «Тріумф», місця запуску ударних БпЛА та засоби управління противника. 

Про це йдеться у повідомленні Генштабу

У Сочі Краснодарського краю РФ уражена багатофункціональна радіолокаційна станція 92Н6 зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф».

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РЛС 92Н6 – багатофункціональна радіолокаційна станція. Вона забезпечує супровід повітряних цілей та наведення на них зенітних ракет. У складі С-400 ця станція є одним із ключових елементів безпосереднього виконання вогневих завдань системи ППО.

У районах Курська Курської області РФ та Донецька уражено місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА. У Новогродівці Донецької області - пункт управління БпЛА підрозділу.

У Літижі, Тростенчику та Липовці Брянської області Росії уражено радіолокаційні станції противника, а в районі аеродрому «Саки» на ТОТ Криму уражено радіосистему ближньої навігації окупантів.

В Рохмановому, Красному Стязі та Камені Брянської області РФ пошкоджені три ретранслятори противника.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Робота по ключових військових цілях російського агресора триває, зазначили у Генштабі. 

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