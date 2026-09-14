Уражено РЛС 92Н6 зі складу С-400 «Тріумф», місця запуску ударних БпЛА та засоби управління противника.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Вчора, 13 вересня та в ніч на 14 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів ворога. Уражено РЛС 92Н6 зі складу С-400 «Тріумф», місця запуску ударних БпЛА та засоби управління противника.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу.

У Сочі Краснодарського краю РФ уражена багатофункціональна радіолокаційна станція 92Н6 зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф».

Реклама

РЛС 92Н6 – багатофункціональна радіолокаційна станція. Вона забезпечує супровід повітряних цілей та наведення на них зенітних ракет. У складі С-400 ця станція є одним із ключових елементів безпосереднього виконання вогневих завдань системи ППО.

У районах Курська Курської області РФ та Донецька уражено місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА. У Новогродівці Донецької області - пункт управління БпЛА підрозділу.

У Літижі, Тростенчику та Липовці Брянської області Росії уражено радіолокаційні станції противника, а в районі аеродрому «Саки» на ТОТ Криму уражено радіосистему ближньої навігації окупантів.

В Рохмановому, Красному Стязі та Камені Брянської області РФ пошкоджені три ретранслятори противника.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Робота по ключових військових цілях російського агресора триває, зазначили у Генштабі.