Клименко про те, чи достатньо доказів для підозри Кравченку: не анонсували і не будемо

Є загальне правило: якщо є достатня кількість доказів для повідомлення про підозру, то ця підозра вручається.

Керівник Спеціалізованої антикорпрокуратури сказав, що антикорупційні органи не анонсували і не анонсуватимуть підозр. Про це він заявив на брифінгу 14 вересня у відповідь на запитання кореспондентки LB про те, чи достатньо доказів для оголошення підозри відстороненому генпрокурору Руслану Кравченку в справі «Карфаген».

Кравченко зазначив, що є загальне правило: якщо є достатня кількість доказів для повідомлення про підозру, то ця підозра вручається. Директор НАБУ Семен Кривонос зазначив, що поширювана в медіа інформація про те, що Кравченку готували підозру в рамках спецоперації «Імператор», не відповідає дійсності.

Досудове розслідування триває, протидія кримінальному провадженню шалена. Відповідаючи на запитання про те, чи будуть екстрадувати Кравченка у випадку оголошення підозри, він сказав:

«Ми завжди діємо в межах закону, в межах кримінального процесу».

Коментуючи виїзд Кравченка за кордон, Кривонос зазначив, що відрядження на той момент іще генпрокурор підписав собі сам, а НАБУ ці процеси не відстежує.