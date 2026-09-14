Клименко про те, чи достатньо доказів для підозри Кравченку: не анонсували і не будемо

Керівник Спеціалізованої антикорпрокуратури сказав, що антикорупційні органи не анонсували і не анонсуватимуть підозр. Про це він заявив на брифінгу 14 вересня у відповідь на запитання кореспондентки LB про те, чи достатньо доказів для оголошення підозри відстороненому генпрокурору Руслану Кравченку в справі «Карфаген».
Кравченко зазначив, що є загальне правило: якщо є достатня кількість доказів для повідомлення про підозру, то ця підозра вручається. Директор НАБУ Семен Кривонос зазначив, що поширювана в медіа інформація про те, що Кравченку готували підозру в рамках спецоперації «Імператор», не відповідає дійсності.
Досудове розслідування триває, протидія кримінальному провадженню шалена. Відповідаючи на запитання про те, чи будуть екстрадувати Кравченка у випадку оголошення підозри, він сказав:
«Ми завжди діємо в межах закону, в межах кримінального процесу».
Коментуючи виїзд Кравченка за кордон, Кривонос зазначив, що відрядження на той момент іще генпрокурор підписав собі сам, а НАБУ ці процеси не відстежує.
- У справі «Карфаген» про злочинну організацію в Офісі генпрокурора підозрюваними є п'ятеро людей, зокрема – керівник одного з департаментів Сергій Кропива. Згідно з матеріалами слідства, він і Кравченко спілкувалися і разом їздили до Мадрида.
- 14 вересня Руслан Кравченко заявив про підписання підозри директору НАБУ. Зробив він це вже з-за кордону: Кравченко виїхав сьогодні вночі.