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Клименко про те, чи достатньо доказів для підозри Кравченку: не анонсували і не будемо

Є загальне правило: якщо є достатня кількість доказів для повідомлення про підозру, то ця підозра вручається. 

Клименко про те, чи достатньо доказів для підозри Кравченку: не анонсували і не будемо
керівник САП Олександр Клименко
Фото: Укрінформ

Керівник Спеціалізованої антикорпрокуратури сказав, що антикорупційні органи не анонсували і не анонсуватимуть підозр. Про це він заявив на брифінгу 14 вересня у відповідь на запитання кореспондентки LB про те, чи достатньо доказів для оголошення підозри відстороненому генпрокурору Руслану Кравченку в справі «Карфаген».

Кравченко зазначив, що є загальне правило: якщо є достатня кількість доказів для повідомлення про підозру, то ця підозра вручається. Директор НАБУ Семен Кривонос зазначив, що поширювана в медіа інформація про те, що Кравченку готували підозру в рамках спецоперації «Імператор», не відповідає дійсності.

Досудове розслідування триває, протидія кримінальному провадженню шалена. Відповідаючи на запитання про те, чи будуть екстрадувати Кравченка у випадку оголошення підозри, він сказав:

«Ми завжди діємо в межах закону, в межах кримінального процесу». 

Коментуючи виїзд Кравченка за кордон, Кривонос зазначив, що відрядження на той момент іще генпрокурор підписав собі сам, а НАБУ ці процеси не відстежує. 

  • У справі «Карфаген» про злочинну організацію в Офісі генпрокурора підозрюваними є п'ятеро людей, зокрема – керівник одного з департаментів Сергій Кропива. Згідно з матеріалами слідства, він і Кравченко спілкувалися і разом їздили до Мадрида.
  • 14 вересня Руслан Кравченко заявив про підписання підозри директору НАБУ. Зробив він це вже з-за кордону: Кравченко виїхав сьогодні вночі. 
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