Глава євродипломатії анонсувала масштабніші санкції проти російського тіньового флоту і дипломатів

ЄС розробляє новий пакет заходів проти російської економіки. Зокрема, посадовці блоку планують ударити по тіньовому флоту РФ, обмежити пересування російських дипломатів, заборонити видачу віз колишнім учасникам бойових дій та переглянути політику щодо туристичних віз для росіян.

Про це під час виступу в Європарламенті заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас, передає «Укрінформ».

За словами дипломатки, обмеження ЄС уже позбавили економіку Росії трильйона євро. Наразі Євросоюз завершує підготовку наймасштабнішого, як зауважила Каллас, списку санкцій проти фізичних та юридичних осіб. Водночас блок послідовно ліквідовує російський тіньовий флот. Військово-морські сили оглядають підозрілі судна, а завдяки дипломатичному тиску все менше країн дозволяють цим танкерам ходити під своїми прапорами. У результаті цієї роботи сотні суден вже втратили свої прапори.

Також Каллас наголосила на необхідності посилити дипломатичний тиск. Вона нагадала, що ЄС уже скоротив дипломатичну присутність Росії, встановив нові вимоги для пересування дипломатів у Шенгенській зоні й обмежив штат представництва РФ при ЄС до 40 осіб.