«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
ГоловнаСуспільствоВійна

Сьогодні РФ поранила двох мешканців Дніпропетровщини

Ворог атакував область дронами, артилерією та авіабомбами. 

Сьогодні РФ поранила двох мешканців Дніпропетровщини
Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

Сьогодні, 15 вересня, росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотниками, артилерією та авіабомбами понад 10 разів. Поранені двоє людей. 

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганжа. 

Постраждали три райони області. 

На Нікопольщині росіяни цілили по Нікополю, Покровській і Червоногригорівській громадах. Пошкоджені заклади освіти, адмінбудівля, багатоквартирні будинки, гаражі, автомобілі.  

У Кривому Розі пошкоджена нежитлова будівля. Постраждав 37-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно.

У Синельниківському районі потерпала Васильківська громада. Знищено приватний будинок. У стані середньої тяжкості госпіталізована 86-річна жінка.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies