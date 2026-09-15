Сьогодні РФ поранила двох мешканців Дніпропетровщини

Ворог атакував область дронами, артилерією та авіабомбами.

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Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині

Сьогодні, 15 вересня, росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотниками, артилерією та авіабомбами понад 10 разів. Поранені двоє людей.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганжа.

Постраждали три райони області.

На Нікопольщині росіяни цілили по Нікополю, Покровській і Червоногригорівській громадах. Пошкоджені заклади освіти, адмінбудівля, багатоквартирні будинки, гаражі, автомобілі.

У Кривому Розі пошкоджена нежитлова будівля. Постраждав 37-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно.

У Синельниківському районі потерпала Васильківська громада. Знищено приватний будинок. У стані середньої тяжкості госпіталізована 86-річна жінка.