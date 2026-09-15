Сьогодні РФ поранила двох мешканців Дніпропетровщини

Сьогодні, 15 вересня, росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотниками, артилерією та авіабомбами понад 10 разів. Поранені двоє людей.
Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганжа.
Постраждали три райони області.
На Нікопольщині росіяни цілили по Нікополю, Покровській і Червоногригорівській громадах. Пошкоджені заклади освіти, адмінбудівля, багатоквартирні будинки, гаражі, автомобілі.
У Кривому Розі пошкоджена нежитлова будівля. Постраждав 37-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно.
У Синельниківському районі потерпала Васильківська громада. Знищено приватний будинок. У стані середньої тяжкості госпіталізована 86-річна жінка.