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​У п’яти областях викрили ухилянтські схеми і затримали 10 організаторів

Серед них – співробітники ТЦК і депутат.

​У п’яти областях викрили ухилянтські схеми і затримали 10 організаторів
організатор однієї з ухилянтських схем
Фото: СБУ

Служба безпеки і Нацполіція заблокували сім нових схем ухилення від військової служби та мобілізації і затримали 10 організаторів оборудок у різних регіонах України.

Як ідеться на сайті СБУ, на Одещині військова контррозвідка викрила одразу двох співробітників районного ТЦК.

Т.в.о. заступника начальника військкомату за $3,5 тисячі організував внесення недостовірних відомостей про призовників до системи «Оберіг». Стрілець того ж підрозділу за гроші обіцяв ухилянтам вплинути на керівництво режимного об’єкта, щоб «списати» клієнтів з військового обліку.

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Обох зловмисників порізно затримано «на гарячому» під час одержання ними неправомірної вигоди.

У Донецькій області на організації «схеми для ухилянтів» викрили депутата однієї з міських рад, який обіймає посаду голови лікарсько-консультативної комісії прифронтової громади. Як з’ясувало розслідування, фігурант за $7 тис. допомагав військовозобов’язаним оформлювати різні групи фіктивної інвалідності з подальшим отриманням відстрочки від мобілізації.

Крім цього, на Полтавщині затримали посадовця обласного ТЦК, який за хабарі допомагав клієнтам прописати фіктивну історію хвороб з подальшим отриманням статусу придатних до служби у військових частинах без відправлення на передову.

У Черкаській області СБУ заблокувала інформаційно-підривну діяльність одразу п’ятьох адміністраторів Телеграм-каналів та Вайбер-груп. Вони «зливали» місця роботи та маршрути руху мобільних груп правоохоронців і ТЦК в Уманському та Черкаському районах. Серед фігурантів – одразу три адміністраторки Вайбер-групи, які встигли наростити аудиторію цього ресурсу до більш ніж 3 тисяч користувачів. 

На Закарпатті викрили ще одного організатора схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через держкордон. За $15 тис. ділок на власному авто доставляв клієнтів до прикордоння та надавав їм маршрути втечі до сусідньої країни Євросоюзу в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили всім фігурантам про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.

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