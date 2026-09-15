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Рада прийняла за основу законопроєкт, що пропонує криміналізувати обіг "дроп-рахунків", які використовують шахраї

Він передбачає кримінальну відповідальність за незаконні дії з банківськими рахунками.

Рада прийняла за основу законопроєкт, що пропонує криміналізувати обіг "дроп-рахунків", які використовують шахраї
Ілюстративне фото

Верховна Рада прийняла за основу проєкт Закону про внесення змін до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу щодо захисту громадян, їхніх коштів від незаконних дій з платіжними інструментами й банківськими рахунками.

За проголосували 299 народних депутатів.

Документ пропонує криміналізувати передачу й обіг "дроп-рахунків", які використовуються у злочинних схемах та шахрайських кол-центрах. 

Він також спрямований на удосконалення кримінально-правових механізмів протидії фінансовому шахрайству та імплементацію норм Директиви ЄС 2019/713 у національне законодавство.

2 серпня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроєкти про кримінальну відповідальність за кол-центри і дроп-рахунки. Докладніше про це читайте в матеріалі Lb.ua.

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